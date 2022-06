Foment del Treball

Foment del Treball ha anunciat les persones i empreses que rebran les Medalles d'Honor i els premis Carles Ferrer Salat el dia 27 de juny en un acte que se celebrarà a les Drassanes Reials de Barcelona .

Pel que fa a la 15a edició dels guardons Ferrer Salat, el grup d'alimentació Noel ha estat premiat a la categoria de Compromís Social. L'empresa Colonial , reconeguda per la seva posició innovadora dins del sector immobiliari i amb alts nivells dels estàndards europeus en ecoeficiència, ha estat la companyia escollida a la categoria de Desenvolupament Sostenible. Pel que fa a la Igualtat , el jurat ha volgut reconèixer el treball de Unilever Spain , per l'increment de dones que ocupen càrrecs directius dins de la seva organització. Aquest any també es reconeix Agromillora Catalana per la seva aposta en Innovació i Noves Tecnologies i Cromogènia Units per la seva tasca a la Internacionalització . Finalment, els premis Carles Ferrer Salat, aquest 2022, reconeixen MiWendo Solutions i Roldós com a PIMES de l'Any ex aequo .

Els premis de Foment es completen amb les Medalles d'Honor . El president de l'Automobile Barcelona, Enrique Lacalle Coll , rebrà una de les tres d'aquest 2022 per reconèixer la seva trajectòria empresarial, mentre que les altres dues seran per als consellers delegats de Grifols, Víctor Grifols Deu i Raimon Grifols Roura . Hi recau l' honor a millor empresari de l'any per l'impacte positiu en la societat que genera la seva farmacèutica.

L´acte de referència anual de Foment, celebrat en el marc del Dia de l´Empresa, serà presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el Conseller d´Empresa i Treball, Roger Torrent . El lliurament dels premis servirà també com a acte de cloenda del 250è aniversari de la patronal .