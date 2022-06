“La música és la responsable d'haver sentit, de manera primerenca i exponencial, l'elevació, l'excitació a nivells màxims. No ja quan el primer bes, sinó abans. Córrer amb més energia, bailar gairabé amb exercici físic anaeròbic. Quan li semocions et surten per totes bandes, amb la igenuitat intacta i amb les ganes d'abraçar el món, immers en una efervescència completa. El moment precís de quan a la boca estalla un «peta-zeta»”. Així descriu Alfons Olmo, conegut professionalment com a VerdCel, el paper que la música ha tingut en la seva vida i en la seva executòria professional com a cantautor. Ho fa en una obra ambivalent, ja que comprèn un llibre, en què relata la seva vida i un CD, en què es reprodueixen dinou cançons en català.

L'actuació de qualsevol artista convida l'espectador a sentir-se copartícip de les seves pròpies sensacions, penetrar d'alguna manera al seu univers, encara que sigui superficialment. Olmo ha volgut que els que coneixen la seva obra puguin, per contra, interpretar-la amb més exactitud i per això s'ha despullat, literària i musicalment, en aquesta obra que constitueix una peça literària que es llegeix de bon grat i en què desfila el món que va viure aquest cantautor valencià, els viatges que va realitzar, les músiques que van influir en la seua formació, així com la seua obra literària, ja que el volum inclou les lletres de les cançons inserides al CD.

El resultat és una original biografia musical en què han contribuït Juan Miguel Morales i Daniel Olmo, com a autors, respectivament, de les fotografies i les il·lustracions que il·lustren el volum.