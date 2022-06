Les federacions han vetat les atletes trans mentre demanen canvis en la llei esportiva espanyola | @ep

En els darrers temps la transsexualitat ha creat molt debat entre els professionals esportius pel fet que s'han vist que els resultats de les atletes que han passat d'home a dona han obtingut millor rendiment que les que tenen sexe femení des del dia del seu naixement. Per aquest motiu, ja són unes quantes federacions internacionals les que han decidit prohibir o limitar la participació de dones ' trans ' en categories femenines.

Si ja va passar al Rugbi , ara ha estat la FINA (Federació Internacional de Natació). Ha pres la decisió de prohibir la participació de totes aquelles dones transsexuals que hagin passat alguna fase de la pubertat com a home des dels 12 anys. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar que el desenvolupament muscular o el nivell d'oxigenació i testosterona que aconsegueix un jove durant l'adolescència permeti treure avantatge a aquests esportistes ' trans '.

Una altra organització que ha pres aquesta mesura ha estat la UCI (Unió de Ciclistes Internacional) que ja està elaborant un protocol per actuar davant d'aquests casos. Fins i tot la FIFA estudiarà què fer amb els esportistes transgènere.

En paraules a l' agència DPI alemanya , el màxim organisme del món del futbol prendrà "en consideració moltes parts interessades (mèdiques, legals, científiques/de rendiment i de drets humans), així com el Marc del COI de novembre de 2021 sobre equitat, inclusió i no discriminació sobre la base de la identitat de gènere i les variacions sexuals”. Estudiarà què cal fer "cas per cas", sense oblidar "el respecte dels drets humans".

A Espanya , 14 comunitats autònomes permeten la participació en competicions esportives de categoria femenina sent transsexual i fins i tot, en algunes, no cal haver-se sotmès a un canvi de sexe: amb autodefinir-se com a dona és suficient per participar. És el cas d' Aragó , on "les persones transsexuals poden participar a les activitats esportives d'acord amb la seva identitat de gènere autodeterminada, encara que la registrada no coincideixi amb aquesta". Així ho afirma la Llei 4/2018, del 19 d'abril, d'Identitat i Expressió de Gènere i Igualtat Social i no Discriminació de la Comunitat Autònoma d'Aragó.