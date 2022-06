Rebaixa de l´IVA de la llum | @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dissabte les mesures anticrisi per pal·liar la pujada dels preus. Una ha estat la rebaixa a l'IVA de la llum que passarà del 10% al tipus mínim aplicat a l'energia, és a dir, al 5%.

Es tracta de la segona retallada per a la llum en menys d'un any, després que l'estiu passat el Consell de Ministres rebaixés el tipus de tributació del 21%, el general al 10%, tipus reduït.

Segons ha pogut confirmar els companys de Confidencial Digital, en fonts coneixedores del decret que ha aprovat el Consell de Ministres extraordinari, l'anunciada rebaixa de l' IVA de la llum afecta el 28% del consum total a Espanya , ja que només s'aplicarà sobre els clients amb una potència contractada de fins a 10 quilowatts (kW)

Per tant, la reducció no es farà d'una manera indiscriminada , la mateixa baixada per a tothom per igual, com es va fer amb el descompte dels 20 cèntims al litre de carburant.

A la pràctica, la majoria dels autònoms i un gran nombre de pimes no es podran beneficiar d'aquesta rebaixa. Es calcula al voltant d'un milió i mig els usuaris exclosos segons les fonts consultades per ECD.

Així, s?estima que 810.350 consumidors domèstics no es beneficiaran de la rebaixa de l?IVA perquè tenen contractat més de 10 kW de potència, i el mateix 880.100 pimes, que sumen el 22% del consum.

El gruix del consum el fan les grans indústries que, encara que són 24.150 punts de subministrament, sumen el 47% del consum total. Aquestes empreses continuaran suportant l' IVA del 21% que posteriorment liquiden.