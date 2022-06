L'Ajuntament preveu finalitzar-la el segon semestre del 2024 | @ep

La plaça de les Glòries de Barcelona tindrà un jardí immersiu que donarà accés a l'estació de Metro L1 i una àrea de jocs infantils amb una superfície de 1.968 metres quadrats un cop s'acabi la transformació, que actualment encara el tram final.

La Comissió de Govern de l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu que defineix l'àmbit central de la plaça, a l'espai del qual preveu començar les obres a finals d'aquest any després de licitar-les aquest juny i adjudicar-les a l'octubre, i el termini previst dels treballs és de 20 mesos.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que el segon semestre del 2024 estarà finalitzat el parc de les Glòries i que coincidirà amb la posada en marxa de la unió de la primera fase del tramvia: “El 2024 veurem una plaça totalment diferent".

L'actuació s'emmarca en el projecte ' Canòpia-Túnels ' que defineix com serà la part que queda per completar del parc i que estarà ubicada entre les dues fases anteriors: va des del parc ' La gran Clariana' (Canòpia-Clariana) fins a les vies del tramvia que s'estan implementant davant del Museu del Disseny (Canòpia-Tramvia).

Amb la transformació d'aquest àmbit, al qual es destinaran 26,4 milions d'euros, es transformaran 4,3 hectàrees que s'incorporaran a la part ja executada del parc, amb un total de 9 hectàrees.

Està previst completar la trobada dels eixos de l'avinguda Diagonal , l'avinguda Meridiana i la Gran Via, que es convertiran en camins i itineraris principals que creuaran l'espai central de Glòries amb recorreguts per als vianants.



L'arquitecte en cap de Barcelona, Xavier Matilla, ha afirmat que amb aquesta actuació s'acabaran d'"encaixar les peces" del que es va preveure al pla d' Idelfons Cerdà i que fins ara creu que no ha tingut bon encaix urbà.

Ha defensat que la urbanització es basarà en tres valors fonamentals: el de la centralitat (pel fet de connectar els principals trams de la ciutat), l'ambiental i el social perquè, segons ell, es dóna resposta a les demandes i necessitats detectades per els veïns.



A més a més del jardí immersiu --que tindrà una superfície de 1.292 metres quadrats-- i de la gran àrea de jocs, la plaça comptarà amb una àgora sensorial: un espai de 1.000 metres quadrats útils i una superfície total de 2.518 metres quadrats d'ús polivalent envoltat de bambús, on es podran fer esdeveniments culturals.

També es contempla un umbracle de 668 metres quadrats per realitzar activitats i diversos actes a l'ombra, una àrea per a gossos amb una superfície de 1.144 metres quadrats (760 estris), i un espai amb un parc d'aigua durant els mesos d'estiu i una zona d´estada durant la resta de l´any.

D'altra banda, a la part Llobregat de la plaça s'inclourà el mirador de la Gran Via : una zona de grades i espai verd amb visió sobre la Gran Via , amb bancs, taules de pícnic, gàndules, fonts ornamentals i per beure i dues quioscs.

Un dels objectius de la urbanització de la plaça és potenciar els nodes de biodiversitat, amb espais naturalitzats amb diversitat d?espècies vegetals, i en aquesta part central es plantaran 472 arbres nous i 9.078 metres quadrats de zones verdes.