Guàrdia Urbana de Lleida | @ep

Un lladre s'ha trencat una cama en intentar fugir i mossega un urbà a Lleida . Això ha passat durant la primera hora del matí de dissabte en un immoble del carrer Alfred Perenya . Tot va començar quan la Guàrdia Urbana va rebre un avís que s'estaria duent a terme un robatori en un habitatge situat al número 11 del carrer Alfred Perenya.

Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana van anar al lloc dels fets on van comprovar que s'havia forçat la finestra del primer pis. Els policies van observar dos homes al seu interior que, en ser descoberts, van intentar fugir. Un ho va aconseguir però l'altre individu va patir una aparatosa caiguda en saltar una tanca, lesionant-se de gravetat en una cama.

Dos agents el van retenir però l?home, que es va mostrar molt agressiu, es va resistir a ser arrestat. A un dels policies el va mossegar fortament al braç dret mentre que l'altre agent també va rebre diversos cops. Finalment, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de robatori amb força, atemptat a l'autoritat i lesions. Va ser traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova, on va ser atès per una fractura en un turmell i el peroné. Per part seva, els dos policies també van necessitar assistència.