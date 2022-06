Incendi a Arbeca | @ep

Aquest dissabte es van produir dos incendis a la província de Girona que han posat en alerta els Bombers . Van tenir lloc a Sils i la Jonquera i, per sort, van poder ser controlats ràpidament pels Bombers de la Generalitat sense que ningú resultés ferit.

Al migdia el servei d'emergències va rebre l'avís del primer foc, declarat al veïnat de les Mallorquines de Sils i que es va desenvolupar a diversos focus. Les flames no van arribar a acostar-se a les cases del veïnat, però els veïns van veure preocupats com columnes de fum cremaven a prop de casa seva, i alguns van intentar protegir els habitatges mullant amb aigua els exteriors. Un dels focus es va provocar a prop d'una fàbrica de palets situada a l'entrada de la urbanització. El succés va mobilitzar tretze dotacions terrestres i cinc helicòpters, que es van desplaçar al lloc dels fets per apagar les flames. A les 15.45 hores van donar per controlat l?incendi. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, la zona afectada és de 2,5 hectàrees de camps de cultiu i ribera.

Poca estona després, a les 16.46 hores , un autobús es va incendiar a l' AP-7 a la Jonquera i les flames van saltar al marge de la carretera. El foc es va declarar en una zona de massa forestal entre l'autopista i les vies de l' AVE . Segons va explicar la Policia Local de la Jonquera , el vehicle hauria patit una avaria quan circulava per l'autopista i va quedar completament calcinat per les flames.

La trentena de persones que hi viatjaven van ser traslladades pels Mossos a l'àrea de servei més propera, on van ser atesos per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).