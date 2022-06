Com ha canviat el programa de viatges per a jubilats de l'Imserso en 37 anys?

Viatges de l'imsers | @ep

Ja han passat 37 anys des que el Ministeri de Seguretat va inaugurar, amb caràcter experimental, un programa de viatges totalment centrats i destinats a la gent gran i que estaria gestionat per l' Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO).

La idea amb què va néixer era que fos un pla de viatges que estigués finançat parcialment per l' Administració amb l'objectiu d'aprofitar potencials viatgers dins dels pensionistes, alhora que es cobrien les temporades baixes hoteleres i s'impulsava la feina a les zones turístiques als mesos de tardor, un objectiu que va estar funcionant durant anys, malgrat que gairebé des del principi van sorgir conflictes amb els hotelers pels baixos preus que es contemplaven.

Actualment, és el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 encapçalat per la ministra Ione Belarra qui gestiona aquest tipus de viatges. Els beneficaris d'aquest programa són els pensionistes del sistema públic, els més grans de 60 anys, residents o no d'Espanya, o vidus amb 55 anys o més complerts.

El paquet inclou la planificació del viatge tant d'anada com de tornada en un mitjà de transport programada des d'una capital de província fins a l'hotel de destinació, l'allotjament en règim de pensió completa a hotels preseleccionats i una pòlissa d'assegurança mèdica. Els viatges es fan entre els mesos d'octubre i juny, amb quatre modalitats: estades a zones costaneres, turisme cultural a l'interior, viatges insulars o programes de termalisme.

Actualment, les sol·licituds es valoren mitjançant un sistema de punts. Els interessats de més edat tenen preferència, igual que els que no hagin viatjat les anteriors temporades.

També es té en compte la situació de discapacitat de més del 33% i el càlcul dels ingressos de la persona: una suma per sota dels 1.000 euros suposa el doble doportunitats per viatjar que les pensions de més de 1.500 euros.

Des dels seus inicis, aquest programa de viatges de l'Imserso ha tingut una progressió positiva pel que fa al nombre de places que s'han ofert i als llocs de destinació.

A l'origen, la temporada 1985-1986, es van oferir 16.000 places i dues destinacions: 11.000 viatges a Palma de Mallorca i 5.000 a Benidorm . Per a la temporada que ja està en marxa, la del 2022-2023, es mantenen les places de l'anterior, un total de 816.029, però suposen un augment de 50 vegades que al primer programa. Ara els destins també presenten una gran varietat, compten amb totes les capitals de província ia la zona de costa peninsular es poden trobar viatges a Catalunya, Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana , a més dels dos arxipèlags, balear i canari.

A la temporada 2019-2020 , just abans de la pandèmia del coronavirus, el nombre de sol·licituds va ser de 3,9 milions. Els catalans van ser els més interessats al programa i van presentar 719.798 sol·licituds, seguits de prop pels andalusos, amb 605.847 jubilats que van optar a aquesta subvenció per a vacances.

Els més grans de 70 anys són els que reclamen en primer lloc la seva plaça per viatjar i suposen el 58% del total. Les dones també són majoria respecte als homes: la distribució de gènere a la temporada 2019-2020 va ser de 58,82% de dones davant del 41,18% d'homes.

El programa de turisme social de l' Imserso per a la temporada 2022-2023 oferirà 820.000 places, que no patiran una pujada de preu respecte a la temporada anterior, per a les gairebé quatre milions de persones grans que figuren com a beneficiàries. Les places inicials seran ampliables si hi ha demanda suficient, ha informat el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. D'aquesta manera, exposa el ministeri que dirigeix Ione Belarra, s'espera que els viatges de l' Imserso "compleixin les expectatives" de les persones grans i col·laborin "amb el sosteniment de l'ocupació estacional al sector turístic".