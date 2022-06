Insisteix que "Europa marca que el pagament d'autopistes hi ha d'existir" | @ep

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha apostat per implementar “un model just i europeu” de pagament per ús de les carreteres i autopistes, després que s'hagin incrementat les retencions després d'eliminar els peatges.

En una entrevista a Rac1 aquest diumenge, ha constatat que "la capacitat de l'AP-7 és la que és", i ha demanat que la gent escalona la tornada després del cap de setmana llarg per Sant Joan, davant la previsió de retencions.

I ha recordat la situació a Catalunya abans que el Govern retirés els peatges: "El que no podia ser és que els únics que paguéssim fóssim els catalans", tant a través de la seva aportació als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) com per el fet que a Catalunya sí, però en altres punts d? Espanya no hi hagués peatges, segons ell.

Això provocava un "greuge comparatiu que s'havia de corregir", i ha exigit al Govern que apliqui un model de pagament racional, equitatiu i just per a les seves autopistes i autovies, retret literalment que hagi rescatat autopistes amb diners públics.

Repreguntat per si està a favor de tornar a implementar un sistema de pagament d'infraestructures viàries, ha respost que "Europa marca que el pagament d'autopistes ha d'existir", i que ciutadans i empreses europees circulen per Espanya desgastant les infraestructures sense pagar-les, mentre que a Europa sí que es paguen.

Ha defensat "models de pagament amb una política intel·ligent de gestió" i ha concretat que s'han d'aplicar tant a Catalunya com a la resta d'Espanya perquè, altrament, serà la Unió Europea qui acabi demanant l'aplicació un model o un altre .