La recaptació per impost de matriculació cau un 9% des de començament d'any | @ep

La recaptació pública per l'impost de matriculació, taxa que està transferida a les comunitats autònomes, es va situar en 242,8 milions d'euros els cinc primers mesos de l'any, un 9% menys que els 266,9 milions que s'havien ingressat a el mateix període del 2021.

Segons dades de l' Agència Tributària, els ingressos públics per aquesta taxa es van situar en 58,86 milions d'euros al maig, fet que suposa un descens de l'1,7% si es compara amb els 59,87 milions d'un any abans.

Fonts del sector van explicar a Europa Press que aquesta reducció de la recaptació pública per impost de matriculació des de començament d'exercici es va produir per la demanda més gran de vehicles elèctrics o de baixes emissions, que estan exempts del pagament d'aquesta taxa, així com per la caiguda de les matriculacions de turismes en el període.

La quota mitjana que van abonar els conductors espanyols per adquirir un vehicle en concepte d'impost de matriculació va ser de 721 euros fins al maig, un 8,6% menys, i de 697 euros el mes passat, un 2,92% menys.

PUJA EL PREU MITJÀ DELS VEHICLES

Pel que fa al preu mitjà dels vehicles venuts a Espanya , incloent l'impost de matriculació, al maig es va situar en 21.521 euros, fet que suposa una pujada del 5,9%, mentre que des de començament d'any va augmentar fins als 21.862 euros , un 7,67% més.

Si es compara el preu dels cotxes sense incloure l'impost de matriculació, l'increment al maig va pujar al 6,22%, fins a 20.823 euros, mentre que en els cinc primers mesos d'aquest any va ser del 8,33%, fins als 21.141 euros.

Els models matriculats a Espanya fins al mes passat emetien 122 grams de diòxid de carboni (CO2) de mitjana, 6 grams menys que un any abans, amb unes emissions mitjanes de 122 grams per quilòmetre al maig, 3 grams menys que el mateix mes del 2021.

Al tancament de maig, el valor total dels vehicles matriculats al mercat nacional va ser de 7.123 milions d'euros, un 7,94% més. Al maig, la base imposable es va situar en 1.757 milions d?euros, un 7,53% més.