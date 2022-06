Víctor dirigint els seus jugadors / Foto extreta del Twitter del club @sala5martorell

Víctor González , entrenador del 5 Sala Martorell , va concedir una entrevista en exclusiva a Vilapress per analitzar les claus de l' ascens del seu equip a la Segona Divisió Nacional de futbol sala.

"L'ascens era l'objectiu que teníem marcat"

¿L'ascens era un objectiu que es veia possible a començaments de temporada?

--Sí, de fet pujar era l'objectiu que teníem marcat. Sabíem de la dificultat perquè només pugen 3 equips de 6 grups de tot Espanya, però era el nostre objectiu. L'any anterior ens vam quedar a les portes perdent contra Inter Movistar B, però aquest any ho volíem aconseguir i així va ser.

"La primera clau és focalitzar tant la victòria com l'èxit"

Quines creus que han estat les claus per aconseguir-ho?

--La primera clau és focalitzar-lo; tant la victòria com lèxit. També el fet que vam fer una bona plantilla i tota una bona feina mental durant tota la temporada. Sabíem que la lliga regular ens portaria als playoff on hauríem d'estar preparats per a tot tipus d'escenaris i partits complicats on només passava un equip.

El míster mantejat per la plantilla / Foto extreta del Twitter del club @sala5martorell

"Els entrenaments són fonamentals"

Fins a quin punt són importants els entrenaments i com els prepares?

--Els entrenaments són fonamentals, és on l?equip es fa; especialment el model de joc i també a nivell físic. Nosaltres preparem exercicis molt propers a allò que volem que passi a nivell model de joc, amb molta transferència, però alhora competitius. De vegades els fem fins i tot més difícil que el propi joc real perquè al partit sigui més senzill.

"Volem guanyar qualsevol"

Quin objectiu us marqueu la temporada que ve? Víctor seguirà al comandament?

--Sí, jo continuaré portant l'equip la temporada següent. El nostre objectiu serà quedar el més amunt possible, assentar-nos a la categoria, sortint a competir cada setmana i poder guanyar-li a qualsevol.

"El playoff ha estat avassallador; hem guanyat tots els partits fent un bon joc"

Quins moments bons i dolents de la lliga et vénen al capdavant?

--Hem tingut moments dolents; la vida no és lineal i té alts i baixos. Hem tingut diverses baixes i dinàmiques de resultats negatives especialment al desembre. Com que no tenen tants jugadors, no surten entrenaments de qualitat i això provocar fer mals partits generant una mala dinàmica psicològica. D'altra banda, aquest darrer mes ha estat el més positiu on el playoff ha estat aclaparador; hem guanyat tots els partits, realitzat un bon joc, gaudit dels viatges, la cohesió, les victòries... ha estat el millor moment.

"Em sento molt a gust, ben envoltat i content de ser aquí"

Què vol dir per a tu el 5 Sala Martorell?

--Per mi Martorell és casa meva. Vaig començar fa 5 anys, l'any anterior vaig ser coordinador a l'escola de l'ajuntament. Ja són molts anys, em sento molt a gust, molt ben envoltat i molt content de ser-hi.

"Intentar que cadascuna de les teves experiències sigui real, sense buscar una excusa, sinó millorar-la"

Algun consell per ser bon entrenador?

--El primer és mirar-te moltíssim el melic; intentar que cadascuna de les teves experiències sigui real, sense cercar una excusa, sinó millorar-la. Considereu que has fallat en alguna cosa i que no et torni a passar. Per mi, un bon entrenador ha d'anticipar-se al que passarà en tots els sentits; a l'hora de muntar la plantilla, comunicar-se amb els jugadors, preparar el partit o l'entrenament. Oferint solucions a través de l'anticipació que vindrà gràcies a un treball exhaustiu de recerca del rival. Com més informació es recapti, serà millor per encertar i aconseguir resultats. És molt important ser capaç d'oferir als jugadors les eines i les solucions al partit.

La llibreta de l'èxit / Foto extreta del Twitter del club @sala5martorell

