Explica que des d'ERC "faran tots els esforços per entendre's" amb la nova direcció de Junts

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat no renunciar a la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern malgrat que la resistència que veu per part de l'Executiu de Pedro Sánchez fins ara "no dóna gaires motius per a l'esperança".

"Hem d'evidenciar que ells arrosseguen els peus, perquè demostra la poca importància que donen a la resolució del conflicte", ha defensat en una entrevista publicada al diari ' Ara ' recollida aquest diumenge.

Preguntat per si la reunió dimecres passat entre el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, podrà restablir la confiança del Govern després de l'espionatge, ha respost que és responsabilitat del Govern decidir si ho vol solucionar perquè "ha decebut reiteradament la societat catalana".

D'altra banda, ha explicat que des d' ERC "faran tots els esforços per entendre's" amb la nova direcció de Junts , encapçalada per Laura Borràs i Jordi Turull , i ha destacat l'enllaç que l'uneix amb Turull pel seu pas per la presó després del 1-O.

Per a ell, la sentència del Tribunal Suprem per l'organització de l'1-O està allunyada de qualsevol principi de justícia i els va condemnar "per una malversació que tothom sap que no ha existit mai", i considera que és impossible defensar-se davant d'acusacions per pensament.



Preguntat per què treu del seu pas per la presó, ha respost que "més convenciment, orgull i l'oportunitat de trucar més portes i que s'obrin amb més facilitat", tant dins de la societat catalana com a la comunitat internacional.

Per ell, això suposa unes oportunitats "que ajuden en algunes qüestions, com la defensa de la idea de la negociació com a mecanisme de resolució de conflictes polítics, o en la idea del compromís antirepressiu".

A la pregunta de què faria si es revertissin els indults concedits als líders independentistes, ha respost que ho assumiria amb el màxim coratge i orgull: "Estic segur que la nostra presó forma part del camí cap a la llibertat col·lectiva".