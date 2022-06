59 detinguts en un intent frustrat de salt de la tanca de Ceuta | @ep

La policia marroquina ha detingut aquest diumenge 59 migrants subsaharians entre les localitats de Tetuan i Castillejos quan es disposaven a llançar un intent massiu de salt de la tanca fronterera de Ceuta, segons han informat les autoritats marroquines.

Un grup de subsaharians s'han concentrat aquest diumenge al matí amb la intenció de travessar la frontera, però han estat interceptats quan es dirigien de Tetuan a Castillejos (Fnideq) , localitat fronterera amb Ceuta , segons recull el portal de notícies marroquina le360.ma .

Els migrants portaven objectes de ferro i material per facilitar l'escalada de la tanca fronterera. Les autoritats han confirmat 59 detencions que han permès frustrar el salt.

L'operació ha estat coordinada per la Prefectura de la Policia de Tetuan i hi ha participat la Direcció General de Vigilància del Territori Nacional. S'ha obert una investigació judicial sobre els fets per intentar aclarir totes les possibles ramificacions d'aquest intent.

Divendres van morir almenys 23 persones --27 segons les ONG -- per la resposta de les forces de seguretat marroquines a un intent d'uns 2.000 subsaharians de saltar la tanca de Melilla.