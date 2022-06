Un mort i 3 ferits al xocar un cotxe i un autocar a l'AP-7 a Sant Celoni | @ep

La passatgera d'un turisme ha mort i els altres tres ocupants han resultat ferits aquest diumenge en una col·lisió amb un autocar a la via AP-7 a Sant Celoni , ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Dels tres ferits, un està en estat crític, un altre en estat greu i un tercer està pendent de valoració; tots seran traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Entre els ocupants de l?autocar no hi ha persones afectades, i els Mossos d?Esquadra investiguen ara les causes del sinistre.

Amb aquesta víctima, pugen a 78 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2022.

L'accident provoca aquest diumenge a les 18.15 hores fins a 6 quilòmetres de retencions a l' AP-7 en sentit Barcelona .