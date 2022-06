Gabriel Rufián es casa al pur estil irunés | @ep

Gabriel Rufián, diputat i portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, s'ha casat aquest dissabte a Irun amb la parella, la periodista Marta Pagola . El polític català, protagonista de nombroses baralles parlamentàries al Congrés , i la seva ja dona han celebrat el seu casament aquest migdia al restaurant Usategieta , acompanyats per un total de cent persones entre familiars, amics i algun polític com ara Oriol Junqueras i Joan Tardà .

Rufián és un assidu a passejar pels carrers d'Irun i és que és la ciutat on va néixer la seva dona Marta Pagola. És per això que es deixa veure sovint per la ciutat basca.

En la seva última visita a Gipuzkoa , Gabriel Rufián va participar en un concurs de truita de patates en el marc de les festes del barri irunés de Ventas . Molts dels que van acudir a l'esdeveniment es van sorprendre de tenir un visitant tan il·lustre. També és assidu de les festes de Sant Marcial . I és que Rufián és un amant confés d' Euskadi , ia cada una de les visites aconsegueix trencar l'estereotip de polític a l'ús i viu a la seva pròpia pell com és de difícil conservar l'anonimat quan s'assoleix un nivell de notorietat pública.