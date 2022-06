Aquest és l'únic municipi espanyol "segur" davant d'un possible tsunami | @ep

Chipiona és l'únic municipi d'Espanya que ha estat reconegut per la UNESCO com a àrea segura i que entra al programa europeu 'Tsunami Ready'. Les accions que han posat en marxa des del municipi andalús, en col·laboració amb l' Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria , es deuen a la proximitat que té aquesta localitat a una zona activa de plaques tectòniques.

La UNESCO , en una conferència de premsa sobre el sistema mundial d'alerta contra sismes submarins ' Tsunami Ready ', alerta sobre l '"alta" possibilitat que succeeixi a la Mediterrània , en els propers 30 anys, un esdeveniment d'aquest tipus a nivell " catstròfic " .

Al respecte, el secretari de la Comissió Oceanogràfica (COI) d'Unesco, Vladimir Ryabinin, ha aclarit que "no hi ha un 100% de probabilitats que passi, però aquestes són molt altes i hem d'estar preparats per fer-ho "