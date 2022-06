Com accedir a lajuda de 200 euros del decret anticrisi? | @ep

Aquest dissabte es va celebrar un Consell de ministres extraordinari per acordar i aprovar un segon decret del pla anticrisi. Principalment es va decidir estendre i prorrogar fins a finals d'any diverses de les mesures del primer decret mentre afegia altres mesures com descomptes en l'abonament transport o la rebaixa del 10% al 5% de l' IVA a la factura de la llum dels consumidors.

Una de les mesures estrelles que va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, va ser la creació d?una ajuda de 200 euros a persones amb rendes baixes, per pal·liar d?alguna manera la pèrdua de poder adquisitiu provocada per l?auge dels preus dels últims mesos.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el president del Govern, Pedro Sánchez, no va entrar en detalls sobre qui podria percebre la nova ajuda, remetent-se a la publicació del decret. Aquest document ha vist la llum aquest diumenge, i recull les condicions a l' article 31 , on estableix una "línia directa d'ajuda a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni".

Es destinaran a aquesta partida 540 milions d'euros , que es finançaran amb un crèdit extraordinari al pressupost . Per tant, s'estima que es beneficiïn de l'ajut uns 2,7 milions de persones.

Com es pot sol·licitar l'ajut?

La sol·licitud es podrà fer per via electrònica, a través de la Seu Electrònica de lAgència Estatal dAdministració Tributària . Caldrà emplenar i enviar el formulari des d'aquesta web abans del 30 de setembre . Allí caldrà incloure el compte bancari on el beneficiari vol rebre l'ingrés mitjançant transferència bancària.

Si el sol·licitant no rep el pagament en els tres mesos següents a la vostra sol·licitud, heu d'entendre que se us ha desestimat l'ajuda. Tot el procediment estarà gestionat per lAgència Tributària.

Quines són les condicions per sol·licitar l'ajut i en què consisteix?

La mesura es concreta com un desemborsament únic, en una sola vegada, de 200 euros, per a cada persona física que compleixi els requisits. Les condicions són les següents:

- Estar en un dels grups següents: 1) empleats per compte propi o aliè donats d'alta a la Seguretat Social o mutualitat; 2) desocupats inscrits a l'oficina d'ocupació

- Tenir residència legal i efectiva a Espanya actualment i haver-la tingut de forma continuada el darrer any

- No estar cobrant l'ingrés mínim vital, pensions de la Seguretat Social o del Règim de Classes Passives o anàlogues

- Haver tingut uns ingressos durant el 2021 inferiors a 14.000 euros anuals

- Tindre un patrimoni inferior a 43.196,4 euros anuals.

El còmput per als dos darrers punts es realitzarà sumant els ingressos i patrimoni de totes les persones que residissin, a 1 de gener de 2022, al mateix domicili que el sol·licitant. Aquestes unitats convivencials han d'estar units entre si per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d'antelació o per parentiu, fins al tercer grau, inclosos els afins, amb qualsevol dels anteriors, així com altres persones amb les que qualsevol dels anteriors convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent”.