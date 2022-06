Cinco persones han mort i unes 500 més han resultat ferides per l'enfonsament d'una graderia provisional d'una plaça de toros a Espinal, Colòmbia, durant la celebració d'unes festes populars.

Tot i que de moment no hi ha xifres oficials, diferents mitjans de comunicació del país han quantificat la tragèdia, mentre que des de Protecció Civil asseguren que entre els afectats també hi ha nens i gent gran.

La caiguda de l'estructura, que va atrapar la gent, va fer necessària la ràpida intervenció dels serveis sanitars i d'assistència i va provocar que l'hospital de la localitat quedés col·lapsat pel nombre de persones que van ser traslladades.



Qui ja s'ha pronunciat públicament sobre els fets és el president del país sud-americà, Gustavo Petro. El dirigent expressa, via Twitter, el seu desig que els ferits es recuperin i demana als ajuntaments colombians "no autoritzar més espectacles amb la mort de persones o animals".