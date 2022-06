Pedri, vestint la segona samarreta del curs 2022-23. Foto: FCB

"A través del seu color daurat, la samarreta vol simbolitzar tots aquells valors que fan possible aconseguir una medalla d’or olímpica, com són la tenacitat, l’ambició, l’esforç i la superació constant, i també com el fet d’aconseguir-la converteix l’esportista en un referent". Així explica el FC Barcelona la tria del disseny de la segona equipació de futbol per a la temporada 2022-23.

El Barça, però, també diu que l'uniforme és un gest de reconeixement al seu equip de futbol femení, campió de Lligues, Champions i Copes en les darreres temporades.