El judici es farà a l'Audiència Nacional. Foto: Europa Press

Un veí de Palafrugell s'enfronta a una pena de tres anys de presó per enaltiment del terrorisme. Abdedaim C. serà jutjat el pròxim 30 de juny a l'Audiència Nacional per haver fet posts d'ideologia gihadista al seu perfil de Facebook. L'home també segueix pàgines temàtiques en aquesta mateixa xarxa social.

En l'escrit de conclusions provisionals, al qual ha tingut accés Europa Press, la Fiscalia de l'Audiència sol·licita 3 anys de presó i 4.800 euros de multa, la clausura dels seus perfils a les xarxes i quatre anys de llibertat vigilada un cop hagi complert la seva privació de llibertat.

La investigació d'aquest cas la van començar els Mossos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.