La Kame Band, un dels col·lectius que va partipicar-hi. Foto: Twitter (@lakameband)

Més de 10.000 persones van passar, durant el cap de setmana de Sant Joan, pel castell de Calonge. La raó, més enllà de gaudir de l'espai, era assistir a la primera edició de la Fira Manga & Còmic de la localitat, que s'ha tancat amb uns magnífics resultats.

Durant aquests tres, l'espai i el seu entorn van ser un punt de referència per a fanàtics de l’anime, el manga, la cultura japonesa i el còmic. Aquest esdeveniment va néixer per convertir-se en un campament on la fantasia i la ciència ficció s’uneixin per transportar els aficionats a un món màgic.

L'oferta es va completar amb actuacions musicals.