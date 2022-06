Pep Garcia i Ricardo Mandrá, dos membres del Club Ciclista Campclar de Tarragona, han completat els 1.200 quilòmetres que separen la ciutat de Santiago de Compostel·la. Ho han fet per col·laborar amb AFANOC, entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes que pateixen càncer i de les seves famílies, i també per promocionar Tarragona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat.

Els ciclistes, davant de l'Obradoiro: Foto: Pep Garcia

Segons expliquen al consistori, la calor ha estat un dels seus rivals principals en el camí ("ens ha arribat a posar al límit"), tot i que admeten que els paisatges valien la pena.

UNA RELACIÓ MOLT ESPECIAL

Més enllà de ser companys al club, la relació entre Garcia i Mandrá és especial des de finals de setembre de l'any passat. El primer d'ells va patir un greu accident amb de la bici, patint 17 trencaments d’ossos.

Mandrá el va atendre i li va prometre que quan estés preparat, els dos anirien junts fins a l'Obradoiro, una promesa que ja han pogut complir.