Real Cancelleria de Granada (arxiu). - EUROPA PRESS

La dona de 73 anys acusada d'incendiar la casa que compartia amb la seva filla dependent, de 44 anys, a Lecrín (Granada), ha acceptat aquest dilluns cinc anys de presó després d'un acord de conformitat que la Fiscalia li ha retirat el càrrec de haver intentat matar el seu descendent amb el foc.

D'aquesta manera la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Granada ha condemnat 'in voce' l'acusada, després que la Fiscalia, que demanava inicialment 17 anys per, entre altres delictes, temptativa d'homicidi , rebaixés la seva petició a cinc per un il·lícit d'incendi, amb l'atenuant de confessió.

La seva defensa, representada per l'advocat Francisco Jiménez, s'ha adherit a aquesta petició, quan inicialment rebaixava la qualificació dels fets a suposats danys provocats per incendi, amb pena d'entre un i tres anys de presó, partint de la base que mai va voler posar en perill la vida de la seva filla ni la seguretat dels seus veïns, sinó cridar l'atenció sobre la situació que estaven passant després del divorci.

Abans de reconèixer els fets, en els termes en què s'han reflectit després de l'acord, la processada, que està a la presó provisional des d'un dia després que passessin, el 13 d'agost passat, s'ha trobat abans de ser emmanillada amb la seva filla a les portes de la Secció Segona. "Sóc aquí per tu", li ha dit, totes dues emocionades.

També davant del tribunal ha expressat plorant que l'única cosa que va voler va ser "protegir" la seva filla, "que no té res" . Després de la modificació dels fets a l'escrit de conclusions definitives de la Fiscalia, la sentència recollirà que al voltant de les 2.00 hores d'aquell dia, la processada "es va fer amb dues bombones de butà de les més de nou amb què comptava a la vivenda".

Aleshores, com va reconèixer després de ser detinguda, en va col·locar una al dormitori i una altra al saló-menjador, "ambdues estances de la planta baixa de l'habitatge", va obrir "les espites de les bombones" i va tallar les "gomes" amb "la finalitat que sortís el gas que contenia i seguidament va aplicar flama", provocant "una explosió per combustió" a la casa, propietat del seu ex marit i pare de la seva filla, que serà indemnitzat pels danys, valorats en més de 4.000 euros.

Va donar lloc al fet que, d'una banda, "es cremés una tauleta de fusta del dormitori i, d'una altra, al saló, a més de cremar-se el sofà", que "s'esfondrés la paret que separava la citada estada del passadís". Ella no va patir cap lesió, i tampoc la seva filla.

Del fill, el fiscal detalla que "presenta analfabetisme així com limitacions per àrees i graus d'afectació que, pel seu quadre, li impedeixen parcialment" la presa de "decisions econòmico-jurídico-administratives, habilitats per a maneig de vehicles i/o armes" o "en relació amb procediments judicials" , tot això "havent-se cronificat la seva evolució", que és "difícilment reversible per la manca d'estudis i de recursos".