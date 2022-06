El Premi DEC a la Millor Estratègia en Experiència de Client per Contigo ha posat en valor “la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat” d'Agbar/@AB

A Agbar , oferir el millor servei sempre ha estat una prioritat, apostant per un model de gestió que situa les persones al centre de l'activitat. Per això, la companyia ha posat a disposició de la ciutadania una atenció multicanal que s'adapta a les necessitats de cada client, oferint una atenció personalitzada, inclusiva, àgil i professional per no deixar ningú enrere.

En aquest procés de millora contínua, Agbar ha llançat Contigo , una iniciativa centrada a garantir que tots els clients, sense excepció, puguin accedir als serveis de la companyia i, sobretot, a assegurar una bona atenció a les persones en situació de vulnerabilitat , per tal d'identificar les barreres digitals, de comprensió, d'accessibilitat o econòmiques.

El Premi DEC a la Millor Estratègia en Experiència de Client per Contigo ha posat en valor “la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat” d'Agbar i ha estat recollit per Maria Monzó , directora de Clients d'Agbar, que ha afirmat: “ Posar el client al centre és un dels valors d'Agbar . Volem acompanyar el client, amb proximitat, anticipant les seves necessitats, aprofitant totes les tecnologies disponibles, però sense deixar ningú enrere, assegurant que tenim en compte totes les possibles situacions de vulnerabilitat”. Així mateix, María Monzó ha agraït l'esforç i el compromís de tot l'equip de Clients del grup, així com de les empreses operadores que formen part del grup Agbar.

Entre les diferents mesures ja implementades per Agbar -o en procés- per reforçar i consolidar els seus serveis d'atenció al client, destaquen les mesures per actuar davant de les barreres de comprensió, amb el desplegament de nous idiomes per garantir la inclusió de persones immigrants ; en relació amb les barreres lligades a discapacitats auditives, s'ha implementat el servei d' atenció en llengua de signes a oficines o per videotrucada , així com l'ús del canal de WhatsApp, que permet a les persones sordes tenir una atenció senzilla; per a les barreres lligades a la digitalització, a més dels nous canals no presencials i la nova orientació més propera de les oficines presencials, es faciliten les gestions en nom d'altres persones, així com l'enviament i la recepció de documentació en paper, i, per últim, per a situacions de vulnerabilitat econòmica, l'objectiu és assegurar que les persones que no poden fer front al pagament del servei coneixen les ajudes i facilitats de pagament disponibles per ajudar-los a gestionar la seva situació (tarifes i fons socials, pagament fraccionat de la factura , ajornament i fraccionament de deute sense interessos, etc.).

L' Associació per al Desenvolupament de l'Experiència de Client (DEC) és la primera organització professional sense ànim de lucre, de parla hispana, que promou el desenvolupament i la implementació de les millors pràctiques i la recerca de l'excel·lència en l'experiència de client.

Aquest any, la nova edició dels Premis, que ha tingut lloc a la sala mítica del Florida Park al parc del Retiro a Madrid, ha recompensat les millors organitzacions en cinc categories: Millor Estratègia en Experiència de Client —en què ha estat premiada Agbar—, Millor Estratègia en Experiència d'Empleat, Millor Customer Journey, Millor Iniciativa d'Empleats i Millor Projecte d'Innovació, a més d'atorgar tres premis especials: Directiu de l'any a Customer Experience, Millor Marca en Experiència de Client i Millor Labor Periodística sobre Customer Experience.

El jurat dels Premis DEC està compost per la presidenta d'honor, Silvia Roldán , consellera delegada de metro de Madrid; Mario Taguas, president de DEC i subdirector general adjunt de Desenvolupament de Negoci i Clients a Mutua Madrileña, així com diferents professionals destacats de l'atenció al client, consolidant aquests premis com a referència en aquest àmbit.