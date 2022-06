Euros @ep

La Comissió Europea ha donat el vistiplau aquest dilluns al desemborsament a Espanya del segon tram del fons de recuperació ' Next Generation EU ', que puja 12.000 milions d'euros, el primer Estat membre a rebre el segon pagament.

Aquest segon desemborsament del pla de recuperació es correspon al compliment de 40 fites i objectius --31 fites i nou objectius-- als quals s'ha complert al llarg del segon semestre del 2021.

Amb el dictamen positiu de Brussel·les li toca ara a la resta d'Estats membres, a través del Comitè Econòmic i Financer (EFC, per les sigles en anglès) examinar l'expedient i donar la seva opinió. Si aquesta anàlisi és positiva i també ho avalen (o si passa un mes sense que cap país es pronunciï), el desemborsament serà autoritzat.

D'aquesta manera, l'avaluació positiva del compliment d'aquest paquet de fites i objectius suposarà així el desemborsament de 12.000 milions d'euros , que se sumarien als 9.036 milions d'euros de prefinançament de mitjan agost de l'any passat i als 10.000 milions d'euros del primer desemborsament, rebuts el 2021.

Així, amb els 12.000 milions d'euros associats al segon tram del pla de recuperació, el desemborsament total a Espanya fins ara puja a 31.000 milions d'euros, que representa el 44% dels fons assignats.

Aquests pagaments es corresponen amb mesures per transformar i reequilibrar les relacions laborals i el sistema de pensions a l'economia espanyola, entre les quals destaquen la reforma laboral i la reforma del sistema públic de pensions.

Aquest segon pagament està associat a l'establiment de mesures per reduir la temporalitat de l'ocupació i la proporció de contractes d'aquest tipus al mercat laboral , les normes per a la negociació col·lectiva o l'estabilitat de les pensions.

Dins dels eixos verd i digital, aquesta segona sol·licitud de desemborsament també inclou l'aprovació del full de ruta de l'energia eòlica marina i altres energies del mar; l'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada, la Carta dels Drets Digitals, l'entrada en vigor del RD-Llei per a la protecció de les persones treballadores que es dediquen a activitats de repartiment a domicili utilitzant plataformes digitals o mesures fiscals per accelerar el desplegament de la xarxa de 5G.

A més, també s'han posat en marxa mesures per enfortir la resiliència, el creixement econòmic i la cohesió territorial, com ara la modernització de l'Agència Tributària, l'aprovació del Pla d'Acció per a l'Atenció Primària i Comunitària i la millora del funcionament de la cadena alimentària.

La Comissió Europea disposava d'un termini de dos mesos per fer l'anàlisi i la comprovació de la documentació presentada pel Govern d'Espanya l'abril passat per sol·licitar el segon desemborsament, atenent l'article 24 del Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Durant la reunió de ministre d'Economia i Finances de la UE (Ecofin), del mes de juny, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics del Govern, Nadia Calviño, va explicar que espera conèixer l'assignació definitiva de fons a Espanya a finals de juny .

A més, sobre la presentació de l'addenda d'actualització del Pla de Recuperació, Calviño ha explicat que s'efectuarà el segon semestre d'aquest any i ha assegurat que Espanya sol·licitarà la mobilització de "totes les transferències i tots els crèdits assignats".