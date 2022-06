Un 'rider' pel Passeig de Gràcia, buit durant el primer dia feiner de la segona setmana des que es va decretar l'estat d'alarma al país a conseqüència del coronavirus, a Barcelona/Catalunya (Espanya) el 23 de març del 2020.

L'Ajuntament de Barcelona realitzarà obres de pavimentació als laterals del passeig de Gràcia des d'aquest dilluns i fins a l'1 de juliol al tram que va des de Gran Via de les Corts Catalanes al carrer de Mallorca (lateral Besòs) i entre els carrers de Mallorca i Aragó (lateral Llobregat).

Mentre durin els treballs aquests trams es veuran afectats per un tall de trànsit en horari diürn, amb implantació a partir de les 8 hores, també hi haurà restriccions a l'estacionament i només es permetrà l'accés restringit per a càrrega i descàrrega, ha explicat el consistori en un comunicat aquest dilluns.

Puntualment els carrers transversals poden perdre un carril de circulació per ocupació de maquinària i les restriccions s'aniran aplicant d'acord amb el desenvolupament de les obres: es preveu que iniciïn al costat Besòs de la Gran Via, segueixin en el sentit de circulació i finalitzin a la cruïlla del carrer d'Aragó (costat Llobregat).