Les Drassanes Reials han acollit, aquest 27 de juny, l'acte del Dia de l'Empresa de Foment del Treball, amb l'entrega dels premis Carles Ferrer Salat i de les Medalles d'Honor de Foment. Un dels arguments més repetits és la necessitat de recuperar el paper de Catalunya com potència al sud d'Europa.

La foto de família dels premiats. Foto: Foment

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha dit que la patronal "celebra que hi hagi el dia dels empresaris, igual que existeix el dels treballadors" i ha afirmat que vol "reivindicar la professió". Sánchez Llibre ha explicat que cal "un front comú per tirar endavant", ha fet una crida a l'Ajuntament de Barcelona per "abandonar la política del no" i ha assegurat que vol "teixir sinergies amb Madrid". També s'ha mostrat esperançat amb 2023, dient que arribarà amb "grans oportunitats".

En la mateixa línia s'ha pronunciat Laura Borràs, que ha fet un paral·lelisme entre "l'esperit innovador de les Drassanes" i el poble de Catalunya. La presidenta del Parlament ha criticat "els incompliments en inversions" per part del govern espanyol i ha recordat Ferrer Salat, una figura clau durant el segle passat.

La presidenta del Parlament, durant el seu parlament. Foto: Foment

Després de la intervenció de Borràs s'han lliurat els premis. El grup d'alimentació Noel ha estat premiat a la categoria de Compromís Social. L'empresa Colonial , reconeguda per la seva posició innovadora dins del sector immobiliari i amb alts nivells dels estàndards europeus en ecoeficiència, ha estat la companyia escollida a la categoria de Desenvolupament Sostenible. Pel que fa a la Igualtat , el jurat ha volgut reconèixer el treball de Unilever Spain, per l'increment de dones que ocupen càrrecs directius dins de la seva organització. Aquest any també es reconeix Agromillora Catalana per la seva aposta en Innovació i Noves Tecnologies i Cromogènia Units per la seva tasca a la Internacionalització. Finalment, els premis Carles Ferrer Salat, aquest 2022, reconeixen MiWendo Solutions i Roldós com a PIMES de l'Any ex aequo.

Victor (esquerra) i Raimon Grifols han rebut medalles d'Honor. Foto: Foment

Posteriorment, Enrique Lacalle i Raimon Grifols i el seu fill Víctor han estat distingits amb les Medalles d'Honor. Durant el seu parlament, Grifols ha assegurat que els fa "una il·lusió especial" i que la fórmula de l'empresa és "la mateixa que fa 110 anys: principis ètics, perseverança i vocació de servei i d'ajudar la gent". L'empresari farmacèutic ha mostrat el seu desig que Catalunya torni a ser capdavantera al sud d'Europa i ha dit els polítics que han de fer-ho "han d'escoltar el que diu Foment".

La cloenda ha anat a càrrec de Pere Aragonès. El president de la Generalitat ha dit que premis d'aquesta mena "posen en valor la feina de persones com Lacalle i els Grifols i també de les empreses" i ha mostrat el seu compromís amb els emprenedors. "Cal ajudar-los, a ells i a tothom qui tingui esperit de superació", ha afirmat, assegurant que l'aposta ha de ser més gran "en un moment com l'actual". Aragonès creu que "els 250 de Foment s'expliquen en paral·lel a la història de Catalunya" i ha volgut mirar també cap al futur. "Hem de pensar en gran i apostar per la internacionalització i per les empreses que innoven", ha assegurat, incidint també que aspectes com "el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i la igualtat d'oportunitats" també són valors indiscutibles. El president s'ha felicitat per la continuïtat del Mobile World Congress i ha dit que el gran repte de futur de Catalunya és la seva reindustrialització.