El sacerdot Celestino Bravo Nieto, col·loquialment conegut com a "pare Celestino" a Viladecans, va ser durant 58 anys rector de l'església de Santa Maria de Sales i ha mort aquest diumenge a l'edat de 94 anys. Va ser medalla d'honor de la ciutat el 2009 , i ha deixat un record inoblidable a Viladecans pel seu treball a favor de les famílies més vulnerables.

Celestino Bravo va néixer a Somolinos (Guadalajara) el 6 d'abril del 1928. De jove va entrar al seminari de Sigüenza, però el 1944, amb setze anys, a causa d'una malaltia en un ull va emigrar a Barcelona per ser tractat incorporant-se al seminari de la ciutat comtal.

El 1954 va ser ordenat capellà, i va ser vicari a Sant Celoni ia San Salvador d'Horta a Barcelona. El 1958, a causa de l'agreujament de la malaltia del seu ull, va ser operat i, posteriorment, va fer la recuperació a l'Hospital de Viladecans. El van anomenar capellà de l'hospital, i va començar a fer alguns serveis a la parròquia del poble. Durant la seva estada a l'Hospital de Viladecans es va dedicar als malalts i el 1962, amb la configuració del nou barri del Poblat Roca i juntament amb l'Albarosa, va ser nomenat rector de l'església Santa Maria de Sales.



El 1967 va inaugurar l'església de Santa Maria de Sales, seu de la nova parròquia. Celestino Bravo va crear, amb veïns del barri, l'entitat “Fraterna Ajuda Cristiana” on es feien aportacions monetàries per ajudar persones amb malalties.

A la primera vaga general, del 1971, el pare Celestino, va convertir la parròquia en un punt de referència per als treballadors. Va posar l'església al servei dels pobres, dels treballadors i va reivindicar el dret de vaga a la seva fulla parroquial.

Entre els anys 1971 i 1976 va recolzar les reivindicacions laborals dels treballadors de la companyia Roca, implicant-se de manera decisiva: Va acollir la caixa de resistència de la vaga de 1971 al compte de la parròquia, a la seva església es van emmagatzemar aliments per als vaguistes ,

va publicar una defensa dels drets dels treballadors al full dominical de novembre de 1971

A la vaga de 1976 va acollir les assemblees dels treballadors dins de l'església i en una ocasió va impedir l'accés de la policia a l'interior del temple durant el tancament de 120 treballadors el 2 al 5 de març de 1976. .



El 2 de març del 1976, 120 treballadors de la Roca en vaga, es van tancar a l'església de Santa Maria de Sales, amb el suport del pare Celestí que era un capellà jove i de pensament progressista, que els va recolzar en les demandes.

Mai no va posar cap objecció perquè algunes de les assemblees se celebressin a la seva església, i va oferir sempre ajuda a qui més ho necessitava. En plena vaga, va fer un comunicat que va titular “La lluita de Roca. Reflexions d'un capellà”, on va afirmar que “ les assemblees que es fan a l'església et fan pensar en les assemblees dels primers cristians, quan eren perseguits, quan tenien tothom contra i lluitaven i patien per alguna cosa que els donava valor ”.



El 15 de febrer del 2008 es va fer un homenatge ciutadà a Celestino Bravo amb motiu dels 50 anys de residència a Viladecans. El febrer del 2009 va rebre la Medalla d´Honor de la Ciutat atorgada per acord del Ple Municipal de l´Ajuntament.



L'any 2009, amb motiu d'unes mobilitzacions dels treballadors de la Roca de Viladecans, Gavà, Alcalà d'Henares i Alcalà de Guadaira contra un ERO, el pare Celestino Bravo va fer un darrer servei als treballadors d'aquesta empresa, sent portaveu de les reivindicacions en un acte públic. Fa dos anys va decidir jubilar-se als 92 anys.

La capella ardent del pare Celestino es podrà visitar aquest dilluns al Tanatori de Viladecans a partir de les 18:00h

Aquest dimarts, 28 de juny, a les 10 hores, tindrà lloc una missa funeral on va ser la seva parròquia, Santa Maria de Sales, amb la presència del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustín Cortés Soriano.