El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha explicat que les noves subvariants del cep del virus Òmicron "ja comencen a ser majoritàries" a Catalunya, sobretot la mutació BA.5, en ser més transmissibles.

En roda de premsa aquest dilluns, el conseller ha explicat que aquestes subvariants representen el 60% del total de les mostres seqüenciades i ha previst: “En pocs dies, setmanes, arribarem pràcticament al 100%”.

Arxiu - El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, a una imatge d'arxiu.

Ha remarcat que la infecció va augmentant perquè aquestes subvariants són més contagioses que els ceps anteriors però "no necessàriament comporten més gravetat", tot i que ha aclarit que com més infecció, més ingressats i més impacte assistencial.

De fet, ha explicat que a principis de juny hi havia una vintena de persones ingressades als llits d'unitats de cures intensives (UCI) i actualment n'hi ha una quarantena: "Està incrementant la pressió hospitalària".

Argimon ha reiterat la petició a la població vulnerable d'incrementar les mesures de prevenció i precaució davant del virus com utilitzar la màscara en espais interiors i en espais amb poca ventilació.

El conseller ha insistit que aquelles persones amb simptomatologia lleu no han d'acudir al sistema sanitari i, de fet, ha plantejat la possibilitat de no fer-se el test perquè “molt probablement” serà Sars-CoV-2 en representar el 50% dels virus que hi ha en circulació actualment.

"Quan parlem de normalitzar parlem de normalitzar en tots els sentits", ha subratllat el titular de Salut, que igualment ha reconegut la dificultat de renunciar al test diagnòstic després de dos anys de pandèmia.