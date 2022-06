La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha impedit contestar la ministra d'Igualtat, Irene Montero , fins a cinc vegades durant la roda de premsa del Consell de Ministres, després de ser preguntada directament sobre la tragèdia ocorreguda divendres passat a Melilla, quan van morir almenys 23 migrants que intentaven saltar la tanca, segons les autoritats marroquines.

La vicepresidenta primera i ministra dEconomia i Transformació Digital, Nadia Calviño; la ministra Portaveu, Isabel Rodríguez; i la ministra d'Igualtat, Irene Montero, en arribar a una compareixença després de la reunió del Consell de Ministres. - Eduardo Parra - Europa Press

" Li contestaré jo a totes les preguntes ", ha indicat Rodríguez aquest dilluns diverses vegades, davant les preguntes dels periodistes, tot i que cinc han preguntat directament sobre l'assumpte a la ministra d'Igualtat.

La primera pregunta arribava al primer torn, quan un periodista s'ha dirigit a Montero per conèixer si després de veure les imatges del que havia passat a Melilla divendres passat, compartia l'agraïment del president del Govern, Pedro Sánchez, a la gendarmeria marroquina.

" Si sembla a la ministra d'Igualtat respondré a totes les qüestions relacionades amb la tanca ", ha indicat Rodríguez.

La segona pregunta arribava uns minuts després, quan un altre periodista ha preguntat a Montero si considera necessari que hi hagi una investigació sobre els fets a Melilla. "Jo contestaré jo a totes les preguntes", ha insistit la portaveu de l'Executiu.

En una tercera ocasió, un altre periodista ha preguntat a la ministra d'Igualtat si a la reunió del Consell, els ministres d'Unidas Podemos han demanat explicacions sobre els fets a la frontera de Melilla. Rodríguez ha tornat a respondre la pregunta sense deixar contestar Montero.

Posteriorment, un quart periodista ha plantejat Montero si en no contestar les preguntes sobre Melilla donava per vàlida l'opinió de la ministra portaveu, i Rodríguez ha tornat a respondre que ja s'havien pronunciat sobre el tema i que no tenien "res" per afegir".

Finalment, en un cinquè torn de preguntes, la ministra d'Igualtat ha rebut una pregunta sobre la llei trans i també se li ha preguntat per la seva opinió sobre els fets a Melilla. Montero ha contestat respecte al primer tema però ha evitat respondre la segona pregunta.

LI HA RESULTAT DIFÍCIL GUARDAR SILENCI



La ministra d'Igualtat ha esperat que acabés la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per justificar els fets durant la compareixença davant els mitjans, argumentant que es tracta d'una decisió per respectar l'àmbit de comunicació del Govern. Tot i això, preguntada per si li ha resultat especialment difícil no pronunciar-se, ha respost que sí.

També ha assenyalat que fora d'aquesta sala pot parlar amb claredat sobre aquest tema i ha remarcat que la posició del seu espai polític és clara. Finalment, ha assegurat que els morats no han hagut d'esperar fins dilluns per traslladar al PSOE la seva posició sobre aquest tema i que són conscients de la gravetat de l'assumpte.

AL GOVERN LI "COMMOU" EL PASSAT



Sobre l'opinió del Govern davant la tragèdia a la frontera sud, Isabel Rodríguez ha assegurat que al Govern li "commou" el que ha passat a la tanca de Melilla.

"Aquestes imatges ens commouen a tots, hauríem deixat de ser humans si davant d'imatges d'aquestes característiques no se'ns encongís el cor i l'ànima, és clar que són imatges que ens commouen i ens fan mal. El Govern lamenta aquestes pèrdues de vides humanes. Ho lamentem profundament", ha assegurat la ministra portaveu.

Al mateix temps, i després d'expressar els seus condols a les víctimes i les seves famílies, Rodríguez també ha precisat que el Govern vetlla per la "integritat" del país i de les ciutats de Ceuta i Melilla, i ha reconegut la feina de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, agraint la col·laboració de les autoritats marroquines.

A més, ha precisat que el problema són "les màfies que trafiquen amb éssers humans i que provoquen situacions tràgiques" com l'ocorreguda fa uns dies a Melilla i ha dit que "per evitar aquestes tragèdies el que cal fer és combatre-les" des de "els Estats i des de les aliances".

També ha reiterat el "compromís" del Govern amb les polítiques d'inclusió de les persones migrants i ha defensat la seva resposta davant de "crisis humanitàries dramàtiques" succeïdes en els últims temps.

Alhora, ha recordat que el que passa a la frontera d'Espanya també té a veure amb les fronteres de la Unió Europea i, en aquest sentit, ha puntualitzat que, en aquest marc, Espanya treballa amb el Marroc i altres països del nord d'Àfrica” per fer front a aquest flux de persones que es mouen de manera irregular, fonamentalment per evitar el tràfic d'éssers humans". "Estem davant d'una situació extraordinària, extrema, i cal donar resposta a un desafiament global", ha dit Rodríguez.