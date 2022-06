El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de cinc mesos de presó que l'Audiència de Barcelona va imposar un instructor de l'escola de formació de Mossos d'Esquadra per un delicte de lesions per imprudència greu en disparar una alumna a la cama per accident durant una classe.

Façana del Tribunal Suprem @ep.

En una sentència, el tribunal constata que durant la classe a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), "en lloc d'extreure les bales reals de l'arma que utilitzava per explicar-ne el funcionament, va utilitzar amb imprudència greu bales reals" i va disparar.

Per això, donen per bona la versió de la primera sentència: l'instructor "va incomplir la seva obligació d'adonar-se que el carregador estava posat, va tornar a córrer la corredissa, de manera que l'arma va quedar preparada per disparar, i va apuntar endavant", on hi havia l'alumna que va resultar ferida.

El professor va disparar i "per l'impacte a les mans del retrocés de l'arma va pujar lleugerament les mans , de manera que el projectil va impactar a la cuixa de la cama dreta" de l'alumna.

A més de la pena de cinc mesos de presó --que previsiblement no complirà perquè és de menys de dos anys-- l'home ha quedat inhabilitat per treballar com a instructor de Mossos també durant cinc mesos, i el tribunal li ha retirat el permís d'armes durant 11 mesos i ha fixat una indemnització de 85.317 euros per al?alumna.