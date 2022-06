La Reina Letizia i la primera dama dels Estats Units, Jill Biden , han fet una vista a les instal·lacions de l' Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Madrid per conèixer el treball multidisciplinari i integral de l'Associació per fer front al càncer des de la prevenció i detecció precoç, i conèixer la col·laboració internacional en investigació sobre el càncer.

?La seva Majestat La Reina I La Primera Dama Dels Estats Units Dra. Jill Biden Han Realitzat Una Vista A Les Instal·lacions De L?Associació Espanyola Contra El Càncer A Madrid - CASA DE SM EL REI

Durant la visita, a la qual també hi ha assistit la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la reina, com a presidenta d'honor amb caràcter permanent de l'AECC i de la Fundació Científica de l'Associació, va mostrar a la doctora Biden molt implicada en la lluita contra el càncer mitjançant la Iniciativa 'Càncer Moonshot' del president Biden, els serveis que ofereix l'Associació per a pacients i familiars.

Un dels projectes que es va mostrar durant aquesta visita va ser el taller d'estimulació cognitiva. L'atenció, concentració i memòria es poden veure afectades de forma transitòria durant els tractaments oncològics, cosa que es coneix com a fenomen 'chemobrain'. Aquest taller no sols ajuda els pacients a entendre els canvis cognitius que es poden produir durant el tractament, sinó que els proporciona eines per millorar aquestes alteracions.

Un altre dels projectes destacats a la visita va ser la unitat d'exercici físic oncològic per a pacients, l'objectiu del qual és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones malaltes . Aquesta unitat treballa sota supervisió professional, fent una valoració inicial de la persona, inclosos els efectes secundaris del tractament, per dissenyar un programa d'exercici ad hoc adaptats a les possibilitats de cada pacient.

Els projectes de recerca en càncer entre els dos països va ser un altre dels temes destacats a l'acte, sobretot la incorporació de l'Associació al 'Cancer Grand Challenges', una iniciativa de finançament global fundada per l'Institut del Càncer dels EUA i Cancer Research UK , on equips de recerca s'uneixen per enfocar i impulsar de manera diferent el progrés per fer front als grans reptes del càncer.

En el marc d´aquesta iniciativa, tant la Reina com Jill Biden, així com l´ambaixadora dels Estats Units a Espanya, van conèixer el coliderat per la doctora Núria López-Bigas de l´IRB Barcelona, el doctor Allan Bamain de la Universitat de Califòrnia i el doctor Paul Brennan de l'IARC a França, que té com a objectiu comprendre les primeres etapes i trobar noves rutes per a la seva prevenció. a França, que té com a objectiu comprendre les primeres etapes i trobar noves rutes per prevenir-les.

TROBADES AMB LA REINA I LA DONA DE PERE SÁNCHEZ



Abans d'aquesta visita, Letizia ha rebut Jill Biden, que ha arribat aquest diumenge a la tarda a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid), al Palau de la Zarzuela.

Així mateix, la primera dama té previst reunir-se aquesta tarda al Palau de la Moncloa amb Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez.

D'altra banda, Jill Biden té previst visitar aquest dimarts al costat de la Reina el centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Pozuelo de Alarcón (Madrid). La primera dama nord-americana també participarà a la primera jornada de l'agència organitzada per als acompanyants dels líders que assisteixen a la cimera, que els portarà a La Granja (Segòvia) i al Museu Reina Sofia, on hi haurà una foto de família davant del ' Guernica' de Picasso.