Renfe va obtenir un benefici net de 12,42 milions d'euros al maig, davant de les pèrdues de 27 milions d'euros del mateix mes de l'any passat, fet que suposa la primera vegada que obté un resultat positiu des del novembre del 2019.

Arxiu - Un tren de Renfe en una imatge d'arxiu

Segons ha explicat el president, Isaías Táboas , durant una reunió del consell d'administració de l'operadora, aquest benefici s'explica principalment per l'increment de la facturació procedent de la venda de bitllets, que es va duplicar respecte a fa un any.

Així, la demanda del seu negoci de Viatgers als trens de serveis comercials, que inclou AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity, es va impulsar un 109%, en passar d'1,3 milions a 2,7 milions de persones.

La seva activitat de Mercaderies també va evolucionar positivament, amb uns ingressos de 19 milions d'euros, un 13,5% més. La seva filial Renfe Alquiler també va obtenir benefici al maig i la branca de Manteniment va aconseguir un resultat brut d'explotació (Ebitda) positiu.

Sumant totes les seves activitats, els ingressos totals del grup van pujar a 358,6 milions d'euros, amb un Ebitda de 45,57 milions, gairebé vuit vegades més que els 6 milions obtinguts en aquesta partida el mateix mes del 2021.

Un cop es va recuperant la mobilitat anterior a la pandèmia, l'únic llast per als comptes continua sent el preu de l'electricitat, que si bé va moderar el creixement al 129% davant el 260% de fa un any, aquesta despesa puja a 45 milions , en contrast amb els 20 milions de maig de l?any passat, 25 milions d?euros més.