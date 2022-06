La comissària d'Energia, Kadri Simson , ha instat aquest dilluns que els països de la UE redueixin el consum de gas, sigui amb el reemplaçament per altres combustibles i amb mesures d'eficiència energètica per preparar-se davant de possibles talls de subministrament per part de Rússia.

El pla de reducció europeu pretén "minimitzar l'impacte a l'economia i que hi hagi oferta per protegir els consumidors" , ha explicat Simson en roda de premsa després del Consell de ministres d'Energia de la UE, a Luxemburg, sobre un pla d'acció "coordinat" per preparar-se davant de possibles interrupcions de subministrament de gas.

Kadri Simson @ep

Simson ha convidat els Estats membres a reemplaçar el consum de gas amb altres combustibles, especialment al "sector industrial" ia la producció d'electricitat i calefacció "per reduir el consum a curt termini". En aquest sentit, ha apel·lat a no recórrer a combustibles que posin en risc els objectius climàtics i ha demanat accelerar la penetració de renovables.

A més a més, la comissària ha proposat aplicar mesures d'eficiència i estalvi energètics per reduir el consum de gas i petroli. “Ha de ser la nostra prioritat, utilitzar menys energia abans de la temporada de calefacció”, ha explicat.

En un pas més, Brussel·les ha anunciat que presentarà un pla coordinat de gestió de la demanda, que inclourà una guia de bones pràctiques per a la compravenda de gas el proper hivern i gestió de la demanda per protegir els consumidors, especialment els industrials.

En aquest sentit, Simson ha indicat que prioritzarà "mesures preventives" que es puguin aplicar a altres Estats membres "per alliberar gas en una situació de preemergència", tot i que ha assenyalat que Brussel·les estudiarà "altres eines addicionals".

A més, la Comissió Europea ha demanat als Estats membres que actualitzin els seus plans de contingència i que estableixin acords de solidaritat i ha recordat els esforços engegats per a la diversificació de subministrament, que no ha d'implicar competència entre Estats membre.

La comissària d'Energia ha esmentat entre les mesures del pla d'acció "assegurar" i "monitorar" el flux del subministrament durant els mesos d'estiu a través del grup de coordinació de gas.

Simson ha exposat que el flux de gas a Europa s'ha anat "deteriorant" els últims mesos i ha recordat que la companyia gasísitica estatal russa, Gazprom, ha tallat el subministrament a diversos Estats membres als quals el Kremlin ja no aprovisiona.

A més, Gazprom ha anunciat que farà treballs de manteniment a Nord Stream 1, entre l'11 de juliol i el 23, ha indicat la comissària d'Energia, una decisió amb què intentaria reduir el flux al mercat europeu. "Des de la invasió de Rússia a Ucraïna sabem que una disrupció al subministrament és possible", ha afegit Simson.

"Avui les importacions de gas de Rússia són la meitat que fa un any" , ha explicat la comissària d'Energia que ha argumentat que amb aquesta estratègia intenta crear "incertesa" i "desestabilitzar el mercat europeu" així com "impedir que s'omplin els magatzems de gas”.

En tot cas, Simson ha sostingut que els riscos per a la seguretat de subministrament europeu "no són immediats" i que el sistema ha absorbit bé els cops ja que, malgrat aquesta situació, les instal·lacions d'emmagatzematge gasísitic es troben al 50% del seu capacitat, cosa que suposa "més que a la mitjana de la història".