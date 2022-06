El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha proposat aquest dilluns a la mesa de negociació sobre la reforma del sistema de cotització d'autònoms nous trams, amb quotes entre els 230 euros i els 590 euros , segons els rendiments nets, com ha informat a un comunicat.

La cartera de José Luis Escrivá considera que a la reunió d'aquest dilluns amb els interlocutors socials "s'han realitzat avenços significatius" i s'han intercanviat "diferents aportacions sobre la redacció del text normatiu".

L'últim plantejament del Govern estableix 15 trams de cotització, amb el primer per a aquells autònoms amb rendiments inferiors a 670 euros, amb una base de cotització de 751,63 euros i una quota de 230 euros, fet que suposa una rebaixa de 64 euros al mes sobre la quota actual. A més a més, es redueix en 15 euros en comparació del text anterior de l'Executiu.

Proposta de cotitzacions per a autònoms

El tram màxim serà per a aquells autònoms amb uns rendiments nets superiors als 6.000 euros, amb una base de cotització de 1.928,10 euros i una quota de 590 euros al mes . La proposta del Govern també modifica la quota per al tram de rendiments d'entre 4.050 euros i inferiors a 6.000 euros, que queda en 530 euros, davant dels 565 euros plantejats a l'últim document del Govern.

Els 15 trams del Govern arrenquen amb els rendiments nets inferiors a 670 euros, amb una quota de 230 euros; per als autònoms que ingressen entre 670 i 900 euros, la quota es fixa en 250 euros. En el cas dels treballadors per compte propi amb rendiments més grans de 900 euros i inferiors a 1.125,90, el Govern proposa una quota de 270 euros.

El tram següent és per als rendiments que van des dels 1.125,90 euros fins als 1.300, amb una quota de 290 euros. Per a aquells que ingressen més de 1.300 euros, però menys de 1.500 euros, la quota serà de 294 euros, la mateixa que per als rendiments nets entre 1.500 i 1.700.

El Govern planteja que els autònoms amb rendiments nets per sobre de 1.700 euros i inferiors a 1.850 euros paguin una quota de 350 euros, i per a aquells amb rendiments entre 1.850 i 2.030, la quota és de 370 euros.

La quota de 390 euros serà per a aquells treballadors per compte propi amb rendiments nets entre 2.030 euros i 2.330 euros; la de 415 euros, per als rendiments nets que oscil·len entre els 2.330 euros i els 2.760 euros; i la de 465 euros per als autònoms amb rendiments nets de 3.190 a 3.620 euros.

Per a aquells que ingressin més de 3.620 euros i menys de 4.050, la quota proposada per la Seguretat Social és de 490 euros; per als rendiments nets entre 4.050 euros i menys de 6.000 euros, la quota d'autònoms serà de 530 euros; i, finalment, el tram 15 per als treballadors per compte propi amb rendiments nets superiors als 6.000 euros i una quota de 590 euros.

Fonts de la negociació apunten que aquest nou tram proposat per l'Executiu es començaria a aplicar el 2025.

ACOSTAMENT DE POSICIONS



El president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha dit aquest dilluns, abans del final de la reunió de la taula de diàleg, que les parts negociadores estaven "molt properes a un preacord", a falta de conèixer el text definitiu.

LLIGA també considera fonamental mantenir la tarifa plana per a les noves altes d'autònoms , començar a destopar les base per a majors de 47 anys i la garantia que el rendiment net sigui exclusivament de l'activitat que desenvolupa l'autònom.

El president d'UPTA, Eduardo Abad, ha destacat que la proposta traslladada aquest dilluns pel Ministeri "compleix les expectatives" de la seva organització de rebaixar la contribució a la Seguretat Social dels autònoms amb rendes més baixes.

Abad ha destacat l'estalvi que implicarà aquesta proposta per als autònoms amb rendiments nets inferiors als 670 euros al mes, ja que pagaran 767 euros menys a l'any en cotitzacions a la Seguretat Social.

Els que tinguen ingressos inferiors a 900 euros al mes s'estalviarien 525 euros anuals; els que no arribin al salari mínim interprofessional (SMI) pagaran 287 euros menys que ara i els que presentin rendiments nets entre 1.125 i 1.300 euros s'estalviaran 47 euros a l'any. Per als autònoms que guanyin entre 1.300 i 1.700 euros, la quota mensual continuarà sent la mateixa que ara: 294 euros.

El president d'UPTA ha assegurat que la seva organització acceptarà aquesta proposta "sempre que sigui d'execució a partir del gener del 2023" i que el sistema de progressivitat per als trams més alts "es pugui flexibilitzar".

Així, Abad vol que els autònoms amb menors rendes puguin acollir-se de forma immediata a aquesta rebaixa "substancial" de les seves aportacions al sistema i els que tinguin rendiments mitjans i alts "es puguin anar acomodant" a les noves cotitzacions.

La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (Uatae) també ha observat avenços a la reunió d'aquest dilluns, sobretot en la reducció dels trams per als que menys ingressen i la reestructuració dels trams intermedis. Tot i això, consideren "insuficient" aquesta nova proposta i han traslladat al Ministeri altres fórmules per "fer possible que les quotes inferiors es puguin veure més reduïdes". Per Uatae, és urgent que aquesta reducció als trams inferiors s'apliquin "des del primer moment".

Uatae també exigeix que la norma ha de garantir "de manera clara i expressa" que després de la fi del període de transició, màxim de 9 anys, entrarà en vigor la cotització per ingressos nets i desapareixeran els trams.

Des de l'associació que presideix María Jesús Landaburu insisteixen que la taula ha d'abordar encara millores en protecció social, sobretot pel que fa al cessament d'activitat real i efectiu, subsidis per a autònoms i autònomes de més edat i millores en la conciliació de la vida personal i familiar.