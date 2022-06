Queda un dia perquè comenci la Cimera de l'OTAN a Madrid i la capital espanyola està acollint el dispositiu de seguretat més gran que ha vist en la seva història. Caces de l'Exèrcit de l'Aire, artilleria antiaèria i helicòpters NH-90 blinden l'espai aeri espanyol amb avions de l'OTAN per garantir la seguretat de la cimera que l'Aliança Atlàntica.

Les Forces Armades han reforçat el seu sistema d'alerta davant d'intromissions aèries i s'hi han sumat els avions de control i vigilància aèria de l'OTAN AWACS , dotats amb un gran radar a la part superior. L'Exèrcit de l'Aire compta amb els F-18 de l'Ala 12 a la base de Torrejón, encara que també estan alerta els Eurofighter d'altres unitats, per sortir a la trobada en menys de quinze minuts de qualsevol aeronau no identificada o que no compleixi els plans de vol previstos dins lespai aeri espanyol.

Avió F-18 de l'Exèrcit de l'Aire d'Espanya / ARXIU EP

Aquest procediment és habitual de control de vol, encara que en aquest cas s'ha reforçat amb motiu de la celebració de la Cimera. Habitualment és el CAOC de l'OTAN ubicat precisament a Torrejón l'encarregat de vigilar l'espai aeri sud de l'Aliança. En cas de detecció d'alguna irregularitat, s'avisa el país afectat per a l'enlairament dels seus caçabombarders i, en darrer cas d'alerta, la responsabilitat d'enderrocament recau sobre l'autoritat competent. A Espanya, aquesta competència la té el titular de la cartera de Defensa, ara Margarita Robles.

La Cimera de l'OTAN estarà a més protegida per una unitat del Comandament d'Artilleria Antiaèria de l'Exèrcit de Terra i un sistema antidrons complet que se suma al també desplegat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Tot això forma part d'un dispositiu especial la responsabilitat del qual recau en el Comandament Operatiu Aeroespacial , responsable del seguiment de les operacions de vigilància, seguretat, control i policia aèria a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Aquesta base està preparada per centralitzar l'arribada de les delegacions internacionals que participaran a la Cimera. Hi aterraran una trentena de les 40 comitives que arribaran a Espanya (les altres deu ho faran a l'aeroport de Barajas, la majoria perquè arriben en vol comercial).

Això suposarà la rebuda de mig centenar d'avions durant els propers dies, ja que moltes delegacions arriben en un únic aparell, però n'hi ha diverses que sumen més d'un avió. És el cas de Turquia, amb tres aeronaus, o dels Estats Units, que suma fins a vuit avions més un helicòpter que ja va arribar a Madrid fa dies.

FASE CRÍTICA A LA 'ZONA ZERO'

La 'zona zero' d'Ifema a Madrid ha activat des d'aquest dilluns la "fase crítica" del macrodispositiu de seguretat per a la cimera de l'OTAN en intensificar els controls de trànsit aleatoris amb suport de la vigilància aèria mitjançant drons de la Policia Nacional, així com el desplegament de 98 gossos especialitzats en la detecció de tota mena d'artefactes i 60 agents a cavall a les zones limítrofes del recinte firal.

A un dia que comenci l'agenda oficial de la cimera del 29 i 30 de juny , l'OTAN ja ha assumit la direcció del dispositiu de l''Operació Eirene', que té la Policia al seu centre de comandament, encara que amb participació de comandaments de la Guàrdia Civil, CNI, Policia Municipal o serveis d'emergències, entre d'altres.

La Unitat d'Intervenció Policial (UIP), amb suport d'altres unitats com la de subsòl o els serveis d'informació, blinden la protecció d'Ifema, on aquest dilluns es percep un tràfec constant d'operaris ultimant detalls. També se supervisa especialment els hotels on s'allotgen els mandataris i els itineraris de les 40 delegacions que comencen a arribar a Madrid des de demà.

CONTROL DE L'ORDRE PÚBLIC

El control de l'ordre públic és una peça clau per evitar aldarulls o desordres públics a qualsevol punt de la capital, però sobretot a la zona d'Ifema. "Ho veig molt difícil", ha contestat el coordinador de la tercera unitat d'UIP, els coneguts com a 'antidisturbis', després de ser preguntat sobre si és possible que alguna manifestació --no hi ha cap comunicada al recinte firal-- pertorbi la seguretat del esdeveniment. Una de les mesures ha estat restablir controls a la frontera exterior de l'espai Schengen.

La Policia Nacional lidera un dispositiu de 10.000 agents -entre ells 2.400 de la Guàrdia Civil- que té com a 'zona zero' el recinte firal d'Ifema, però també altres punts clau com el Palau Reial on els Reis oferiran un sopar aquest dimarts o el Museu del Prado, que també visitaran els mandataris.

El dispositiu preventiu es remunta a fa tres mesos, encara que en els últims 15 dies la inspecció és detallada per exemple per part de la unitat canina, que revisa el tràfec de mercaderies i material que accedeix als pavellons. Uns 60 cavalls al dia vigila, per part seva, les "zones inaccessibles on no arriben agents d'UIP", segons ha detallat Julio Serrano.

També s'analitzen "punts vulnerables" com pous o claveguerams, sense que ara com ara s'hagi detectat cap intrusió, substància o objecte sospitós que mereixi donar la "veu d'alarma" . "Hem fet un estudi conscienciós des de fa temps i no ha donat temps als dolents a fer de les seves", ha comentat l'oficial David Sánchez, de la unitat de Subsuelo.

La policia també ha intensificat el 'ciberpatrullatge' per una cimera d'OTAN que se celebra en un moment de màxima tensió internacional amb Rússia per la guerra d'Ucraïna. De fet, el president d'aquest país, Volodimir Zelenski, intervindrà telemàticament.

Entre la tasca preventiva destaca la dels equips TEDAX que monitoren els pavellons d'Ifema i els itineraris de comitives per detectar alteracions sospitoses per substàncies nuclears, biològics o químiques.

La Guàrdia Civil ha disposat més de 370 vehicles, entre dues i quatre rodes, per al dispositiu de trànsit ha avisat que la jornada més crítica per a la circulació serà aquest dimarts, quan es produirà el volum més gran d'arribades de les comitives oficials . Tant el Govern com l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid han demanat fer servir el transport públic i, en la mesura que sigui possible, teletreballar.