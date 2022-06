A Espanya s'han practicat en un any 180 eutanàsies, de les quals en 22 s'han donat els seus òrgans i s'ha permès fer 68 trasplantaments, tal com ha informat la ministra de Sanitat, Carolina Darias , durant l'acte commemoratiu '1 any de la Llei de l'Eutanàsia'.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, a la Comissió de Sanitat i Consum, al Congrés dels Diputats, a 2 de juny de 2022, a Madrid



Es tracta d'una pràctica permesa a la Llei Orgànica per a la regulació de l'Eutanàsia, que va entrar

en vigor el passat 25 de juny de 2021 i que estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme

pacients que els sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic i

impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d'un patiment intolerable”.



" Són 180 persones a qui hem ajudat a morir de manera digna ", ha asseverat la ministra

de Sanitat, per celebrar l'aniversari de l'entrada en vigor d'aquesta norma que ha permès que

la societat espanyola sigui “més humana, més justa i més decent”. "Celebrem que disposem

d'una nova prestació sanitària al Sistema Nacional de Salut que permet accedir amb més

garanties a un dels béns més valuosos de la condició humana", ha dit.



En aquest sentit, Darias ha assegurat durant l'acte, en què s'ha projectat el curtmetratge documental 'El viatge a Islàndia', de César Vallejo de Castro, que les sol·licituds dels pacients per a la prestació d'aquest ajut s'està fent en un marc de "ple compromís" amb els equips i, per tant, l'exercici d'"aquest dret" s'està desenvolupant "adequadament".



"Gràcies a l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Sistema Nacional de Salut és més inclusiu i universal ja que ha inclòs aquest dret com a prestació més de la cartera de serveis. Es tracta de la culminació d'un procés col·lectiu, d'una reivindicació de molt de temps enrere que el Govern de Pedro Sánchez ha donat resposta", ha recalcat la ministra de Sanitat.