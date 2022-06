La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha defensat la necessitat d'aclarir la mort de migrants a la vall de la frontera de Melilla i el Marroc , atès que els drets humans "no es poden qüestionar a cap part del món ni per cap raó".

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, intervé amb el ministre de Consum, Alberto Garzón, durant la manifestació pel Dia Internacional dels Treballadors, l'1 de maig del 2022, a Madrid (Espanya).

“ No sento més que impotència i tristesa per les persones mortes i els seus familiars. Com sempre dic, els drets humans no són relativitzables. Per tant, tota la meva solidaritat i hem de conèixer el que ha passat ”, ha apuntat als mitjans moments abans de assistir a l'acte institucional del Ministeri d'Igualtat per l'Orgull.

També ha dit que no entrarà en valoracions sobre les declaracions de dirigents del PSOE i del president Pedro Sánchez, que atribuïa aquestes morts a les màfies que operen amb migrants, però sí que ha deixat clar que la societat té "dret a saber el que va passar" a la frontera, com a país i per les famílies de les persones mortes.

UP DEMANA INVESTIGAR I CONDEMNAR EL MARROC

Aquest matí Unides Podem ha registrat una proposició no de llei (PNL) al Congrés per exigir que l'obertura d'una investigació independent davant de la "tragèdia humana" a la tanca de Melilla, que ha acabat amb 37 víctimes mortals.

En aquesta iniciativa, el grup confederal demana "derivar les corresponents responsabilitats polítiques i penals en col·laboració amb les delegacions diplomàtiques de la Unió Europea presents en territori marroquí" , així com garantir l'adequada atenció sanitària als ferits.

Així, Unides Podem insta l'Executiu a condemnar la pèrdua de vides humanes a la frontera amb Melilla i l'actuació de la gendarmeria marroquina, que van conduir a aquest "tràgic desenllaç" després de l'intent de salt a la tanca de la ciutat autònoma.

El portaveu del grup parlamentari, Pablo Echenique , ha expressat en declaracions al Congrés que la seva formació està a "xoc" i "horroritzada" davant les imatges de l'actuació violenta del Marroc i els morts que ha provocat, cosa que s'ha pogut comprovar en diverses imatges i que han denunciat les ONG.