El ple del Parlament debatrà i votarà aquesta setmana si convalida el decret llei del català a les aules aprovat pel Govern, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi tornat a instar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , a dictar instruccions per complir la sentència que obliga a impartir almenys un 25% de classes en castellà.

El decret llei (que es votarà dimecres 29 de juny) fixa la "inaplicació" de percentatges a les aules, atribueix a la Conselleria d'Educació la potestat de validar els projectes lingüístics dels centres i va ser avalat per unanimitat pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE), igual que la llei del Parlament sobre aquesta mateixa matèria.

El ple arrencarà dimarts a la tarda, quan els grups interpel·laran el Govern sobre el balanç del curs escolar i la planificació de l'inici del proper curs al setembre, amb nou calendari (les escoles comencen el dia 5 i els instituts el dia 7) i horari de matí aquest mes.

Els grups també interpel·laran l'Executiu sobre infraestructures, seguretat ciutadana, els drets dels treballadors sexuals i polítiques LGTBI, entre altres temes.

SESSIÓ DE CONTROL



Dimecres al matí tindrà lloc la sessió de control al Govern amb preguntes al president Pere Aragonès i als consellers sobre temes d'actualitat política diferents.

Tot això, després que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es reunís la setmana passada a Madrid amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per desbloquejar relacions entre els dos governs després del cas Pegasus d'espionatge a l'independentisme, i acordessin celebrar una reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès abans que s'acabi el curs polític.

De la mateixa manera, Aragonès i Sánchez van coincidir dilluns passat 27 en un sopar de Pimec a Barcelona, en espera d'aquesta reunió i que es reprengui la taula de diàleg, en què el president del Govern ha dit que vol veure Junts.

MOCIONS I LA NOVA SÍNDICA



El Parlament votarà dijous una moció d'ERC que reclama crear un fons "de compensació" per les inversions estatals no executades a Catalunya des del 2014, i desplegar entre el 2022 i el 2023 les que van quedar pendents el 2021, que va acabar amb una execució del 35,7%.

També sobre inversions, el ple es pronunciarà sobre una moció de Junts que insta els partits a no donar suport a nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "fins que no es liquidin les inversions pendents d'execució" de 2021 i 2022, després d'haver-ne reclamat diverses vegades als republicans mantenir una acció coordinada al Congrés.

Per la seva banda, els comuns portaran al ple una moció que planteja impulsar un impost sobre grans embarcacions abans que s'acabi l'any i un acord entre administracions per fixar un "topall màxim" de creuers i creueristes, tal com ha proposat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

També està previst que el Parlament voti dijous l'elecció de la nova Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas , que va obtenir l'aval en comissió el 21 de juny passat amb els vots a favor de PSC, ERC i Junts i els vots en contra de Vox, CUP, comuns i Cs.