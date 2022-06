Després de superar la pandèmia i haver pogut dur fer les dues darreres edicions al setembre, el Per Amor a L’Hart (PALH) torna a la seva data habitual: l'estiu. Entre el 30 de juny i el 2 de juliol, l'Hospitalet tornarà a ser una referència de les arts escèniques de carrer.

El cartell de l'edició d'enguany. Foto: PALH

El PALH és un espai de trobada i exhibició per a creadors, professionals i públic, tant de la ciutat com l’especialitzat i tornarà a ocupar bona part del barri del Centre amb les seves representacions gratuïtes. D'aquesta manera, el 30 de juny es posarà en marxa amb propostes en dos escenaris: la plaça de l'Ajuntament (lloc de la proposta de circ Ven) i el parc de la Remunta (on hi haurà una triple cita, 20, Espera i el concert de DJ Txarnego).

Els organitzadors expliquen que aquesta 18a edició torna amb més circ i dansa que mai i amb la música en viu, un element imprescindible en qualsevol esdeveniment cultural al carrer de caràcter festiu.

