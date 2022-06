Borrell, en una intervenció. Foto: Europa Press

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha defensat aquest 28 de juny la necessitat que Europa tingui una política d'immigració i asil comú després que almenys 23 migrants morissin la setmana passada després de l'intent de més de 2.000 subsaharians de creuar la tanca de Melilla.

En una entrevista a SER Catalunya, ha manifestat la seva "consternació, enorme tristesa i preocupació" pel que ha passat a Melilla, i ha lamentat que a la UE no hagin estat capaços d'arribar a un acord per trobar vies d'acollida per a aquestes persones.

"Necessitem immigrants, cada vegada més. A Europa hi ha penúria i manca de mà d'obra en molts sectors. Aquest sí que és un fracàs europeu, no tenir una política d'immigració i asil comú", ha sostingut Borrell, que ha atribuït la falta d'acord amb les diferents visions que tenen els països europeus sobre aquesta qüestió.

Després de recordar que a la UE es van suprimir les fronteres internes dels països, ha deixat clar que les fronteres d'Espanya inclouen Ceuta i Melilla, i que "no hi ha cap dubte".

Per a Borrell, és evident que hi ha hagut "un tracte diferent" cap als refugiats d'Ucraïna que fugen de la guerra, conflicte en què considera que Europa ha reaccionat ràpidament i amb unitat.