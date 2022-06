Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Barcelona han detingut un home i una dona, de 31 i 33 anys, com a presumptes autors d’un robatori violent, dos furts i per un delicte d’estafa en el cas de l’home i per un robatori violent en el cas de la dona.

La intervenció dels Mossos ha estat clau. Foto; Arxiu



Les víctimes rebien una trucada d’una suposada companyia per fer una revisió al seu domicili i un cop a dins un dels lladres els entretenia a la cuina mentre l’altre es movia per les habitacions a la recerca de joies i diners.

L'operatiu es va posar en marxa el passat 4 de maig al districte de Sant Martí de Barcelona i, posteriorment, van detectar més delictes amb el mateix modus operandi. Els detinguts van passar a disposició judicial el 16 de juny i el jutge va decretar presó per a l’home mentre que la dona va quedar en llibertat amb càrrecs.



Els Mossos han publicat una sèrie de consells per evitar aquests fraus:

-Des de el mes d'octubre del 2018 les visites de comercials de llum o gas que no hagueu sol·licitat no estan permeses.

-La companyia distribuïdora oficial avisa amb una carta del dia de la revisió.

Si algú es presenta a casa vostra per oferir-vos algun servei d’aquest tipus truqueu a la companyia o al 112.

-Si el vostre domicili disposa de vídeo-porter o porter automàtic, no obriu sense preguntar qui és i on va.

-Demaneu veure l’acreditació de l’operador.

-En cap cas no permeteu el pas al vostre domicili a persones desconegudes, especialment si no heu concertat la cita amb l’empresa.

-La inspecció de la vostra instal·lació de gas s’ha de realitzar cada 5 anys. L’obligació de realitzar aquesta inspecció s’anuncia prèviament per escrit (enviat per l’empresa distribuïdora de gas).

-Si algú es presenta a casa vostra per oferir-vos algun servei relacionat amb el gas o la llum truqueu a la companyia o al 112.

-No doneu ni ensenyeu cap rebut ni mostreu cap dada bancària.

-No pagueu cap import en efectiu, el cost de la revisió es carregarà al rebut mensual.