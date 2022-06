La breu trobada de l'octubre del 2021. Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez, rebrà finalment aquest dimarts 28 de juny al Palau de la Moncloa el president dels EUA, Joe Biden, amb la vista posada a escenificar allò que l'Executiu s'ha esforçat a assegurar que és una relació bilateral sòlida després de la fallida trobada de fa un any que es va quedar en una breu xerrada de tot just 30 segons.

El marc, com aleshores, tornarà a ser el mateix, la cimera de l'OTAN, però si llavors Sánchez va haver d'acontentar-se amb un breu intercanvi d'impressions mentre es dirigien a una reunió, aquesta vegada la reunió serà molt més llarga.

El màxim mandatari nord-americà també es reunirà amb el rei Felip VI al Palau Reial. El monarca rebrà Biden a Torrejón de Ardoz.

PRIMER CONTACTE SIS MESOS DESPRÉS

Sánchez no va parlar amb Biden fins que tots dos van coincidir a la cimera de l'Aliança a Brussel·les el juny passat, malgrat que el demòcrata va arribar a la Casa Blanca el 20 de gener del 2021 i que les setmanes següents va parlar per telèfon amb desenes de líders internacionals. Aleshores, des de Moncloa es va esgrimir que hi havia contactes a tots els nivells i que no hi havia cap problema entre els governs.

Abans de la breu trobada a l'octubre de l'any passat, Sánchez i Biden havien conversat telefònicament després de la presa de l'Afganistan pels talibans.