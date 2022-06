Imagin ha premiat un projecte realitzat per tres estudiants per generar combustible a partir de l'hidrogen de l'aigua, en el marc de la segona edició de l'imaginPlanet Challenge , segons un comunicat de CaixaBank aquest dimarts.

A través d'aquest programa, Imagin ofereix formació i eines a una generació de joves amb consciència mediambiental i inquietuds emprenedores perquè puguin desenvolupar projectes capaços de generar un impacte positiu al planeta.

Eina de l''app' d'Imagin per calcular l'empremta de carboni

El projecte guanyador ha resultat elegit entre els 500 equips inscrits a l'imaginPlanet Challenge, que en aquesta edició ha comptat amb més de 1.700 joves participants.

Durant els darrers sis mesos, els participants han realitzat sessions presencials i telemàtiques sobre sostenibilitat i emprenedoria, i Imagin ha posat a la seva disposició eines i recursos per donar forma a les seves idees.

SILICO VALLEY



Els tres estudiants del projecte guanyador es desplaçaran al juliol al centre d'innovació Imagine Creativity de Silicon Valley (Estats Units) per arrencar la fase d'incubació del projecte i crear el seu producte mínim viable (MVP).

Després del procés d'incubació, els promotors presentaran el projecte en una sessió format Demo Day davant d'inversors, business angels, plataformes acceleradores i organitzacions de referència de l'ecosistema emprenedor.

El projecte es concep com un dispositiu generador i emmagatzemador de combustible d'hidrogen disponible a qualsevol hora del dia, que utilitza energia renovable per separar l'aigua en els dos components, oxigen i hidrogen, i, a continuació, l'hidrogen extret s'emmagatzema per utilitzar-se quan sigui necessari com a font d'energia combustible.