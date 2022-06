Plaja ha anunciat els guanyadors aquest any. Foto: Europa Press

El Govern ha acordat, aquest dimarts 28 de juny, atorgar la Creu de Sant Jordi del 2022 a 20 personalitats i 10 entitats, entre les quals hi ha el grup Estopa, l'exjugadora de bàsquet Laia Palau, l'actriu Carme Elias, els Laboratoris Hipra, la Companyia Elèctrica Dharma, el pallasso Tortell Poltrona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

Laia Palau , que va anunciar la seva retirada del bàsquet fa poques setmanes, ha estat reconeguda per la seva trajectòria a l'elit. De Carme Elias es destaca "la seva dilatada i reconeguda trajectòria al món de la interpretació i el doblatge", i de Jaume Mateu, conegut com Tortell Poltrona, s'ha posat en valor la seva contribució al món del circ i per renovar el llenguatge del pallasso clàssic.

La Generalitat també ha condecorat l'activista social Fàtima Ahmed, la professora de català durant el franquisme Maria Carme Cardó, l'artista Mari Chordà, el productor discogràfic Joan Carles Doval, la professora i intèrpret exiliada a Mèxic durant la dictadura Rosa Maria Duran, l'escriptor Josep Espunyes, la física Maria del Carme Llasat, el pintor muralista Josep Minguell, i la professora i activista antifranquista Maria Olivares.

També s'ha distingit Lluís Parés , fundador de la Unió de Pagesos , el sociolingüista Miquel Strubell (a títol pòstum), el fotògraf Hisao Suzuki, el físic Lluís Torner, l'economista Carme Trilla, la pastora Marina Vilalta i l'artista plàstic Andreu Vilasís.

ELS PREMIS COL·LECTIUS

Més enllà dels premis individuals, la Generalitat ha premiat els Laboratoris Hipra per "la seva implicació en la recerca d'una vacuna contra el Covid-19 i el seu compromís amb la salut pública catalana", tot i que tradicionalment es dedica a la investigació, producció i comercialització de vacunes per a animals de granja.

Estopa, grup de música format pels germans David i José Manuel Muñoz, és un altre dels premiats per ser "el grup català que més discos ha venut i per la popularitat" de les seves cançons amb temes arrelats amb la quotidianitat i amb influències del pop , el flamenc i la rumba catalana".

També s'ha reconegut "la singularitat com a símbol de la cultura catalana" de la Fundació del Gran Teatre del Liceu al llarg dels seus 175 anys d'història per fomentar el gènere operístic entre la societat, convertint-se en un referent i un punt de trobada a àmbit internacional.

De la Companyia Elèctrica Dharma, la Generalitat destaca que s'ha convertit en una de les bandes més representives de la història de la música en català després de 50 anys de vida, i afegeixen que les seves cançons sintetitzen "els anhels col·lectius del país fins al punt de haver-se convertit en veritables himnes intergeneracionals que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya, i que han traspassat fronteres".

Entre la resta d'entitats premiades hi ha l' Orfeó Vigatà, l'associació Colla de Castellers dels Bordegassos de Vilanova, l'associació El Círcol de Reus , l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, l'Associació Societat Cultural i Esportiva La Lira i la Joventut de la Faràndula.