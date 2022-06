El president de l'Aragó, Javier Lambán, ha assegurat sobre la candidatura fallida entre Aragó i Catalunya als Jocs Olímpics d'Hivern 2030 que mai no ha estat en peus d'igualtat tal com reivindicava. "Des del primer moment en què es comencen a reunir les taules tècniques, ens adonem que la decisió ja està presa, que el repartiment està fet per endavant i que no és tècnic, sinó polític. Perquè els tècnics aragonesos a la primera oa la segona reunió demanen que l'esquí alpí sigui a Aragó. I això no discuteix", ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia.

Lambán, en una intervenció a les Corts d'Aragó. Foto: Talls d'Aragó

Lambán diu que no accepta l'etiqueta d'únic responsable de la no continuïtat de la candidatura i assegura que està "profundament molest" amb les informacions que s'han difós sobre això.

El president aragonès ha dit també que "als independentistes els considero supremacistes", malgrat rebutja l'etiqueta d'"anticatalà" i diu ser "antiindependentista a força de catalanòfil".

Pel que fa a la seva relació amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, Lambán assegura que aquest ha estat deslleial i considera que ha incorregut en una "farsa de la negociació tècnica".

Mirant cap al futur, Lambán diu que vol treballar ja a la candidatura Pirineus 2034, que també inclogui Catalunya i Navarra.