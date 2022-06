La inauguració de la setmana. Foto: Ajuntament de Lleida

La Llotja de Lleida acull, durant la setmana del 27 de juny, el 8è Congrés Forestal Espanyol, que es reprèn després de dos anys d’aturada per la pandèmia. Més de 700 professionals del sector es donen cita en aquest esdeveniment per debatre i compartir experiències entorn del lema d’enguany, que és la ciència forestal i la seva contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).



El paer en cap, Miquel Pueyo, ha destacat el vincle de la ciutat amb el seu patrimoni natural i agrari, donat que el 90 % del terme municipal de Lleida està integrat per l’Horta i la Mitjana, un bosc de ribera, prats humits i zones d’aigua. Pueyo ha assenyalat que la Paeria ha obtingut una subvenció important dels fons europeus Next Generation. I és que l’emergència climàtica és una realitat i, per això, els ODS de les Nacions Unides per al 2030 impliquen el compromís de tenir cura del planeta per invertir els nivells de contaminació, la degradació d’entorns naturals i la pèrdua de biodiversitat.



Un altre dels aspectes que el paer en cap ha posat en valor ha estat la relació amb els estudis associats a les ciències forestals, com el grau universitari i el màster d’enginyeria forestal, vinculats al Centre d’Investigació Tecnològica de Catalunya, a Solsona, i també a la Universitat de Lleida. Pueyo ha encoratjat els congressistes a reflexionar i intercanviar coneixement i els ha convidat a descobrir els espais naturals i agrícoles de Lleida, com el parc de la Mitjana o Rufea.



D'aquesta manera, fins a l'1 de juliol, està previst que es facin tallers, taules rodones i viatges tècnics per explorar i conèixer zones d’interès al territori. El Palau de Congressos La Llotja agafa el relleu de Pontevedra, Pamplona, Granada, Saragossa, Àvila, Vitòria i Plasència.