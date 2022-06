Eloi Badia i Ada Colau durant les festes de Gràcia

Els comuns amb la seva alcaldessa, Ada Colau , al capdavant fan nombroses declaracions on afirmen abanderar les millors polítiques locals de defensa del Medi Ambient. Tot i això, als Jutjats es dirimeixen diversos casos que semblen apuntar en la direcció contrària i que afecten alguns dels seus alts càrrecs, com Inma Mayol i Eloi Badia.

EL CAS EMAYA I L'EX GERENT IMMA MAYOL

Imma Mayol a la seva etapa a EMAYA/ @ImmaMayol

La Fiscalia ha demanat quatre anys de presó per un presumpte delicte mediambiental en modalitat omisiva per a l'actual directora de l'àrea d'ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i exgerent d'Emaya, Imma Mayol . L'omissió, si escau, pot ser definida com el " voluntari no fer alguna cosa que l'ordenament jurídic esperava que el subjecte fes "; d'aquesta manera, passa que en els casos d'omissió, l'acció negativa d'un subjecte determinat viola la norma imperativa.

En concret, l' indici de delicte se centra en els abocaments d'aigües residuals i pluvials, totes dues contaminants, a la Baia de Palma per part d'Emaya, l'empresa pública que gestiona el cicle integral de l'aigua a Palma de Mallorca.

Per aquest cas Imma Mayol haurà d'asseure's a la banqueta amb el risc de, no només ser condemnada a pena de presó, sinó a més de ser inhabilitada, cosa que li impediria seguir exercint un càrrec o treball públic durant un període màxim de tres anys.

ELOI BADIA I LES SEVES RESPONSABILITATS A LA INCINERADORA TERSA

El regidor Eloi Badia davant de la incineradora TERSA

Però plou sobre mullat per a l'equip de l'alcaldessa Colau, atès que el seu superior, Eloi Badia , vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB, està acusat d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient per les presumptes emissions contaminants que hauria emès la planta incineradora TERSA, situada al costat de la desembocadura del riu Besòs. La coordinadora veïnal AIRENET, que engloba diverses associacions dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, a més s'ha personat com a acusació particular a la causa oberta pel Jutjat d'Instrucció 5 de Badalona arran de la denúncia de la Fiscalia de Barcelona contra la cúpula directiva de la incineradora.

Segons el contingut de les diligències judicials, el Jutjat d'Instrucció 5 de Badalona ha admès a tràmit en la seva integritat els arguments incriminatoris del Ministeri Públic on la Fiscalia diu: “Els reconeguts com a màxims responsables de la gestió de l'empresa TERSA haurien estat fent i tolerant conscientment una sèrie de pràctiques contràries a la normativa mediambiental i, per tant, podrien estar suposant un greu risc per a la salut de les persones que viuen a l'entorn més proper a la incineradora, així com per al medi ambient en general ". I amb general es refereix als que viuen i treballen a Barcelona.

LES “AMISTATS PERILLOSES” QUE CONFORMEN LA FAMÍLIA POLÍTICA D'ADA COLAU A BARCELONA

Ada Colau a la presa de possessió del regidor Eloi Badia/ @AjBCN

Es dóna el cas que tant Eloi Badia com Imma Mayol van ser col·locats per l'actual alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau per l'estreta i “especial” amistat que els uneix . Cal recordar que Eloi Badia és el fundador d' Aigua es Vida i el seu regidor “més estimat”, i l'eco socialista va ser recol·locada emparada per la mà protectora de Colau a l'AMB. Una designació cridanera per a aquells que van veure al seu dia com l'actual alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, vestida de superheroïna, va intentar boicotejar un acte de Mayol quan era a la carrera electoral per l'alcaldia de Barcelona. Un cop més, els comuns xoquen contra el seu propi codi ètic, que han passat a incomplir reiteradament quan les seves ambicions polítiques personalistes així ho requereixen.

El nomenament d' Imma Mayol es va dur a terme malgrat que contradeia sens dubte el codi ètic dels comuns, que exigeix la dimissió de qualsevol càrrec públic que estigui imputat per delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d'influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics.

Amb aquest ús partidista dels recursos públics, l'AMB comença a conèixer-se als municipis de l'Àrea Metropolitana com la “menjadora” de Comunes i els seus “palmers”. Instal·lant-se entre els seus murs els anomenats “vells elefants” de la política d'ICV com Salvador Milà , que aparentment apartat de la vida pública ha trobat entre els seus murs el seu “retir d'or” ben remunerat o la mateixa Mayol. A més l'entitat supramunicipal també ha servit de “salvavides” per a la parella de la regidora Lucía Martín , Alicia Ramos , que després de quedar-se sense escó al Congrés dels Diputats, va trobar acomodament com a assessora també a l'AMB.

Gerardo Pisarello amb Ada Colau

El de Ramos no és l?únic cas de parelles de càrrecs dels Comuns treballant per al partit des de les institucions públiques. Són coneguts els casos de les parelles sentimentals obertes a les proposicions de Colau del mateix Eloi Badia i Gerardo Pisarello , que treballen a l'Ajuntament de Barcelona.

Daniel Granados Ginés, Delegat de Drets Culturals, Ajuntament de Barcelona/ Foto. Aj. Barcelona

Menys conegut és el cas de Daniel Granados , actual parella de Janet Sanz i que ostenta el càrrec de delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona.