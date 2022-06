La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa posterior al Consell Executiu / EuropaPress

La portaveu del Govern de Catalunya, Patrícia Plaja, ha abordat la qüestió de la Covid en una roda de premsa que ha ofert aquest dimarts després del Consell Executiu. Plaja ha descartat l'aplicació de noves restriccions per frenar l'augment de contagis, però sí que ha recomanat utilitzar mascaretes en espais interiors.

"No està previst que hi hagi més limitacions. Ens hem d'adaptar a l'evolució de la pandèmia", explicava la portaveu. Tot i això, també ha reconegut que "les xifres no són bones", ja que el nombre de contagis està augmentant de forma preocupant. En aquests moments, les variants d'Òmicron que predominen són la BA.4 i la BA.5, que són "més contagioses i això no ajuda a estabilitzar els números".

RESTRICCIONS VIGENTS A CATALUNYA

Actualment, les restriccions que segueixen vigents a Catalunya estan relacionades amb l' ús de la màscara:

- Obligatòria al transport públic.

- Obligatòria encentros sanitaris com hospitals, psicòlegs, farmàcies...

- Obligatòria per a treballadors i visitants de les residències de gent gran.

Segons les paraules de Patrícia Plaja, aquestes mesures no s'ampliaran, però sí que recomana l'ús de màscara "en aquells llocs on s'acumuli molta gent i també en espais tancats, on la propagació del virus pugui ser més fàcil".