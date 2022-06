Antonio Guillén i Mercè Batlle, del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats / COCARMI

Mercè Batlle ha estat escollida per unanimitat com a nova presidenta del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats (COCARMI) . Fins ara ocupava la funció de tresorera de l'entitat, però amb aquest canvi esdevé així la primera dona que ocupa el màxim càrrec de l'associació.

En la seva primera intervenció com a presidenta, Batlle ha dit que “hem de treballar per aconseguir un discurs plural i cohesionat i convertir-nos en una plataforma representativa dels diferents col·lectius, deixant palès que tots som únics”, i sempre “respectant i garantint l'autonomia e independència de totes les entitats membres”.

MÉS INFORMACIÓ COCARMI demana al nou Govern català que atengui les necessitats de les persones amb discapacitat

El seu objectiu principal en aquesta legislatura és “consolidar el COCARMI, que trobi la seva assemblatge amb les noves representativitats sectorials que han anat sorgint i sigui capaç que en totes les seves reivindicacions i actuacions incorporin la veu de la discapacitat i la salut mental”.

El nou Comitè Executiu , presidit per Batlle, estarà conformat per Raimon Jané (ACAPPS), Frederic Crespo (COCEMFE Catalunya), Carles Campuzano (DINCAT), Glòria Canals (DOWN Catalunya), Albert Carbonell (ECOM), Neus Payerol (Federació Catalana d 'Autisme), Josep Maria Solanellas (FECETC), Antoni Cabrera (FEDER), Albert R. Casellas (FESOCA), David Bernat (ONZE Catalunya) i Eva Barta (SMC).

Mercè Batlle també és presidenta de la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) i de l'associació lleidatana AREMI des del 1996.

EL RELLEU D'ANTONIO GUILLÉN MARTÍNEZ

Mercè Batlle agafa el relleu d' Antonio Guillén Martínez , que va ser president de l'entitat durant els darrers 20 anys . En les dues legislatures, s'ha aconseguit la constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya (Codiscat), l'inici de les reunions pel Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat o la incorporació de noves entitats.

Tot i això, Guillén també ha volgut lamentar els estralls que ha provocat la Covid en l'àmbit del finançament de les entitats "amb les seves conseqüències en les relacions amb les administracions".